Penso che il pareggio fosse più giusto, l'Italia nel secondo tempo è stata migliore di noi dal punto di vista fisico. Peccato, perché non giocando così bene, nella ripresa avremmo potuto raddoppiare. Non ci siamo riusciti a poi abbiamo preso due gol troppo facili. L'Inter? Io sono ancora un giocatore della Roma. Ora vado in vacanza dopo una stagione lunga e poi vedremo.

Subito dopo l'incontro in nazionale, l'attaccante bosniaco è stato interrogato anche su questo argomento, rispondendo in modo diplomatico ma lasciando aperta la porta a qualsiasi soluzione:

Ha concluso la sua stagione con un gol realizzato contro l'Italia vestendo la maglia della Bosnia, ora Edin Dzeko si prenderà del tempo per riposare e godersi le vacanze, possibilmente senza pensare a questioni di calciomercato . Non sarà semplice, perché l'Inter è in forte pressing su di lui e sembra difficile che il suo futuro possa continuare a essere a Roma.

