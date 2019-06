I campioni di Francia hanno sorpassato la concorrenza del Barcellona: Raiola è in Francia e con l'arrivo di Leonardo la trattativa si chiuderà.

12/06/2019

Il futuro di Matthijs de Ligt sembra essersi finalmente deciso: il fenomeno dell'Ajax e della Nazionale olandese ha appena terminato la sua stagione perdendo la finale di Nations League per mano del Portogallo ma la sua estate sarà molto, molto calda visto che il suo è uno dei nomi più gettonati sul calciomercato.

L'accordo che i Lancieri avevano trovato tempo fa con il Barcellona sembra sempre più lontano dal trasformarsi nella chiusura di un affare e per questo motivo le altre contendenti al classe '99 hanno deciso di dare battaglia ai campioni di Spagna.

L'ultimo sorpasso arrivato in queste ore ai danni dei blaugrana sembra essere quello decisivo per il futuro di de Ligt: pare infatti che il Paris Saint-Germain sia a un passo dall'assicurarsi l'acquisto del capitano dell'Ajax, con la trattativa che sta per essere definitivamente finalizzata.

De Ligt è sempre più vicino al PSG

De Ligt ha scelto: l'olandese è a un passo dal Paris Saint-Germain

A rivelarlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport, secondo cui i campioni di Francia avrebbero sorpassato Barcellona e Liverpool nell'asta per il difensore olandese. I catalani rimangono formalmente in corsa ma l'operazione per il centrale è a un passo dall'essere chiusa, con la volontà del ragazzo che sembra ormai indirizzata verso la destinazione transalpina.

Mino Raiola, agente del giocatore dell'Ajax, si trova già a Parigi per un incontro con il direttore sportivo della squadra francese Antero Henrique. Per la definizione totale dell'affare ora si attende soltanto l'ufficializzazione del ritorno di Leonardo al PSG dopo il suo addio al Milan di pochi giorni fa.

Il brasiliano sarebbe stato infatti una delle pedine più importanti per l'avvicinamento di de Ligt ai campioni della Ligue 1 e quando l'ormai ex dirigente rossonero diventerà operativo al 100%, il passaggio del difensore fra le fila del PSG sarà ufficiale. Chiudendo una telenovela di calciomercato che durava già da diversi mesi.