La prima alternativa a Sarri, cioè Frank Lampard, non sembra convincere a pieno la dirigenza dei Blues, che adesso vorrebbe convincere l'ex tecnico del Napoli a restare fino al termine del suo contratto, quindi altri due anni. Queste sono le ultime indiscrezioni in arrivo dall'Inghilterra: difficile però che arrivati a questo punto si possa andare davvero incontro a un simile ribaltone.

Secondo quanto riportato dal Sun, il Chelsea avrebbe fatto un estremo tentativo di calciomercato per convincere Maurizio Sarri a rimanere a Londra . Lo stesso tabloid sottolinea come dopo aver conquistato un'Europa League e ottenuto un terzo posto in Premier League al suo primo anno in Inghilterra, il manager sia a un passo dall'accordarsi con la Juventus.

