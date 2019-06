Della questione Alitalia si è parlato durante il vertice andato in scena stamattina a Palazzo Chigi e a cui hanno preso parte il premier Conte, i vice Di Maio e Salvini e il ministro dell'Economia Tria. Il 15 giugno è la data in cui scadrà per Alitalia il terzo rinvio concesso a Fs per completare la cordata di co-investitori, ferma ad oggi al 60% del capitale della Newco con la presenza anche di Delta e Mef.

Il numero uno dei biancocelesti, che ha confermato all'Ansa di aver presentato "un'offerta riservata" , si aggiunge così ai costruttori e concessionari dell'Autostrada dei parchi, Toto, anch'essi interessati ad Alitalia. Da tenere in considerazione anche il gruppo Atlantia, di cui il vicepremier Matteo Salvini ha parlato così: "Io non ho pregiudizi, basta che si tutelino i posti di lavoro e che ci sia una compagnia di bandiera efficiente".

