Dopo il lungo infortunio di Big E, il New Day torna al gran completo nel main event della puntata dell'11 giugno 2019.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 11/06/2019 17:15 | aggiornato 11/06/2019 18:20

La WWE torna in azione con il primo show dedicato a SmackDown dopo il PPV Super ShowDown di Jeddah. Si va in onda dal Golden 1 Center di Sacramento, in California (a partire dalle 6 di domani mattina troverete direttamente su questo articolo tutti i risultati e gli highlights), e sono tantissimi i punti di interesse che ci accompagneranno nel corso della puntata dell'11 giugno 2019, la penultima prima del prossimo PPV, Stomping Grounds, in programma nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 giugno.

La notizia principale è che The New Day sia tornato a pieno regime e non voglia perdere tempo prima di tornare in azione.

Big E, dopo un periodo di pausa forzata dovuto all'infortunio al ginocchio, è pronto per tornare in sul ring. Si unirà quindi al campione WWE Kofi Kingston e Xavier Woods per un 6-Man Tag Team Match in cui The New Day affronterà Dolph Ziggler (prossimo avversario di Kofi a Stomping Grounds), Kevin Owens e Sami Zayn.

WWE The New Day al completo a WWE SmackDown

WWE SmackDown, Preview 11 giugno 2019

Altro punto su cui si concentrano le WWE News pubblicate sul sito ufficiale della World Wrestling Entertainment riguarda poi Roman Reigns: la scorsa notte a Raw, Shane McMahon e Drew McIntyre hanno messo in scena una celebrazione di Super ShowDown per gongolare della vittoria da parte del The Best in The World contro The Big Dog.

Lo scozzese psicopatico ha inoltre promesso di sconfiggere Roman Reigns quando i due si scontreranno a Stomping Grounds. Quale sarà la reazione dell'ex Universal Champion?

Sempre in riferimento all'ultima puntata di Raw si lega un altro punto, quello che riguarda la campionessa femminile di SmackDown: approfittando della Wild Card Rule, Bayley ieri notte si è infatti presentata nello show rosso, dove ha combattuto in tandem con Becky Lynch in un Tag Team Match contro Alexa Bliss e Lacey Evans. Le due campionesse sono uscite sconfitte e The Hugger proverà a rifarsi nel corso di SmackDown dell'11 giugno 2019, uno show che vi racconteremo come sempre qui su FOXSports.it.

A partire dalle 6 di domani mattina, dunque, su questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti, le WWE News e gli Highlights della puntata andata in scena nella notte negli Stati Uniti.

SEGUONO AGGIORNAMENTI...