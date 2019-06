L'Atalanta inizierà la Serie A 2019/2020 allo stadio Tardini di Parma

Con i lavori in corso a Bergamo, l'Atalanta giocherà le prime due gare di Serie A 2019/2020 al Tardini di Parma.

di Antonio Cunazza - 11/06/2019 14:33 | aggiornato 11/06/2019 14:38

Con la scadenza per l'iscrizione alla Serie A 2019/2020 in avvicinamento questa settimana, l'Atalanta fa un passo fondamentale verso la propria stagione, ufficializzando la disputa delle prime due partite casalinghe allo Stadio Tardini di Parma. Il parere positivo è arrivato dalla Prefettura della città emiliana, che ha dato l'ok ad accogliere i nerazzurri per due turni in avvio di campionato.

L'Atalanta, quindi, non giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia il suo inizio di Serie A (come già avvenuto negli ultimi tempi sia in campionato che in Europa League) ma rimarrà nella stessa regione, e sarà di scena a Parma per le prime due giornate, con l'avvio del campionato previsto nel weekend del 24-25 agosto.

La prima fase dei lavori di ristrutturazione dello Stadio Atleti Azzurri d'Italia procede spedita, e sta coinvolgendo la ricostruzione della Curva Nord che dovrebbe essere ultimata entro fine settembre. Se così sarà, e i tempi di cantiere in queste prime settimane lo confermano, l'Atalanta dovrà giocare solo le prime due giornate interne di campionato lontano dal proprio stadio.

Papu Gomez festeggia la storica qualificazione in Champions League del club bergamasco

Un lunedì a tinte nerazzurre quello vissuto dal club bergamasco ieri, e sempre con Parma al centro dei giochi. Prima l'ok della Prefettura cittadina alla disputa di due partite della prossima Serie A allo Stadio Tardini poi, sempre nell'impianto dei gialloblu, la vittoria dell'Atalanta Primavera ai supplementari, nella semifinale scudetto di categoria contro il Torino.

Intanto, sul fronte europeo, il club del presidente Percassi ha già indicato il Mapei Stadium come impianto "di casa" per disputare la prossima Champions League (come già avvenuto in questi anni per l'Europa League). In parallelo, però, c'è la speranza di ottenere una deroga per utilizzare lo stadio di Bergamo nella massima competizione europea. Stadio che, da fine settembre, avrà una nuova Curva Nord.

Tentar non nuoce, anche se i parametri di illuminazione e di spazi esterni/interni dedicati a media e delegati non rispetterebbero quelli UEFA per la competizione, ed è molto difficile che la deroga venga concessa. La ricostruzione della Curva Nord rappresenta la prima fase dei lavori di ammodernamento dello stadio, che da luglio si chiamerà Gewiss Arena, a cui seguiranno l'intervento sulla Sud e l'ammodernamento della tribuna distinti entro il 2021.