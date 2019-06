Roma, ostacolo per Fonseca: lo Shakhtar chiede 3 milioni per liberarlo

Sono molto felice di essere stato nominato nuovo allenatore dell'AS Roma e desidero ringraziare tutta la dirigenza del Club per l'opportunità che mi è stata data. Sono entusiasta e motivato dalla sfida che ci aspetta e non vedo l'ora di trasferirmi a Roma, di incontrare i nostri tifosi e di cominciare a lavorare. Credo che insieme potremo creare qualcosa di speciale

Siamo lieti di dare il benvenuto a Paulo Fonseca nel Club. Paulo è un allenatore giovane e ambizioso con esperienza internazionale, mentalità vincente ed è conosciuto per la sua idea di calcio coraggiosa e offensiva che potrà entusiasmare i nostri tifosi. Dalla prima volta che ci ho parlato ha subito espresso il suo desiderio di venire alla Roma e il suo entusiasmo nell'accettare una nuova sfida, iniziando a lavorare con i nostri calciatori per impostare una squadra di cui i tifosi possano sentirsi orgogliosi

La situazione si era sbloccata nella giornata di venerdì, dopo che la Roma aveva trovato l'accordo con lo Shakhtar Donetsk a cui il tecnico portoghese era legato fino al 2020. Gli ucraini non hanno rispettato il gentlemen agreement che avevano con l'allenatore, pretendendo 5 milioni di euro per lasciarlo andare. Ma poi hanno abbassato le pretese e l'intesa è stata trovata intorno ai 2 milioni.

Ecco l'ufficialità. Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma . Come annunciato dal club giallorosso, il tecnico 46enne nato in Mozambico ha firmato un contratto di due anni con un'opzione di rinnovo per il terzo.

Il tecnico nato in Mozambico ha firmato un contratto di due anni con opzione di rinnovo per il terzo. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Paulo Fonseca", ha dichiarato il presidente James Pallotta.

