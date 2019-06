Il centrocampista spiega come si sente quando è giudicato per i 105 milioni spesi dal Manchester per acquistarlo: "La gente si aspetta sempre di più da me".

di Luca Guerra - 11/06/2019 19:20 | aggiornato 11/06/2019 19:25

A tre anni dal trasferimento che l'ha portato dalla Serie A alla Premier League, Paul Pogba torna ad essere al centro delle voci di calciomercato. In Spagna sono praticamente certi che Zinedine Zidane abbia chiesto il centrocampista del Manchester United per completare la rivoluzione del Real Madrid 2019/2020, già passata dagli arrivi di Eder Militao, Hazard e Jovic. Mentre il 26enne francese attende di conoscere il suo futuro, si è soffermato sul passato e sulla cifra versata dai Red Devils per acquistarlo dalla Juventus nell'estate 2016.

Più di Donny van de Beek e Christian Eriksen, ZZ vorrebbe il suo connazionale per rilanciare il centrocampo del Real Madrid che annovera già nomi del calibro di Modric, Casemiro e Kroos. Per privarsi di Pogba, che nella gestione Solskjaer si è rilanciato dopo le frizioni con Mourinho, il Manchester United chiede una cifra vicina ai 150 milioni di euro.

Cifre stellari, distanti anche dai 105 milioni versati tre anni fa per acquistare il numero 6 dalla Juventus. Una valutazione che il centrocampista ha dimostrato di aver patito, come ammesso nel corso di un'intervista rilasciata al Times:

La gente si aspetta di più da me per via del prezzo. Una buona partita diventa una prestazione normale, una partita di alto livello sarà solo una buona gara.

Manchester United, Pogba contro la Juventus allo Stadium nella Champions League 2018/2019

Nelle tre stagioni a Manchester, Pogba ha messo insieme con la maglia dello United 136 presenze e 31 reti, contribuendo alla conquista di Coppa di Lega ed Europa League nell'annata 2016/2017. Il suo ciclo a Old Trafford sembra vicino alla chiusura, scelta figlia anche della tanta pressione avvertita nei suoi confronti in Inghilterra. Il centrocampista ha una spiegazione:

All'epoca il mio è stato il trasferimento più costoso della storia, quindi tutti ti giudicano in modo differente. Quando sono tornato a Manchester, sapevo di avere molta pressione addosso, ma non immaginavo che tutto sarebbe stato così avverso nei miei confronti. Quando ho firmato il contratto, ho iniziato a vedere solo tanti commenti negativi.

Un altro giocatore a causa del prezzo pagato per il suo trasferimento: è quello che Pogba, campione del mondo con la Francia 2018, oggi sente di essere. Una considerazione smorzata con una battuta:

Forse la gente pensa che quei soldi li abbia intascati io, ma non è così.

Paul Pogba in campo con la maglia della Francia: il centrocampista ha parlato anche del problema razzismo

"Sorrido di fronte ai razzisti, l'ho provato sulla mia pelle"

Nella sua chiacchierata con il Times, Pogba ha anche toccato un altro argomento tristemente attuale: il razzismo, che continua a trovare spazio in alcuni degli stadi d'Europa. L'ex centrocampista della Juventus ha ricordato un episodio avvenuto quando giocava in Serie A: