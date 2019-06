Bonansea come Totti contro l'Australia: "Italy steals it!"

Bonansea come Totti contro l'Australia: "Italy steals it!"

Il Parma in trattative per riportare Iturbe in Italia

All'Allianz Stadium il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.45. La partita sarà visibile in chiaro in TV su Rai Uno e in streaming - sempre gratuitamente - su Rai Play.

Mancini cambierà qualcosa rispeto alla partita vinta in terra ellenica. Il modulo scelto sarà sempre il 4-3-3 con Sirigu a difendere i pali; a destra ballottaggio aperto tra Mancini e De Sciglio (contro la Grecia ha giocato Florenzi), al centro confermati Bonucci e Chiellini e a sinistra spazio ancora a Emerson Palmieri. Intoccabile il trio in mediana composto da Barella, Jorginho e Verratti, mentre nel tridente dovrebbero agire Bernardeschi a destra (al posto di Chiesa), Belotti al centro e Insigne a sinistra.

Gli Azzurri tornano in campo per restare a punteggio pieno nel Gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020. Il ct Mancini cambia qualcosa rispetto alla partita con la Grecia.

