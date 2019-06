Finisce dopo 12 minuti gara-5 per la stella di Golden State. Il dirigente Bob Myers: "Se c’è qualcuno a cui dare la colpa, quello sono io".

di Luca Guerra - 11/06/2019 10:33 | aggiornato 11/06/2019 10:40

La sua partita era iniziata andando a contendere la palla a due a Marc Gasol ed era proseguita contribuendo all'avvio imperioso dei Golden State Warriors con 11 punti. Una partenza sprint caratterizzata anche dai canestri di Klay Thompson e dalla qualità di Steph Curry, autore di 14 punti nel solo primo quarto. Dopo soli 12 minuti, però, Kevin Durant è atterrato rovinosamente a terra interrompendo la sfida contro i Toronto Raptors e il suo cammino nelle NBA Finals.

Quello che all'inizio sembrava un riacutizzarsi del problema al polpaccio destro si è però rivelato un verdetto ben più amaro per il 30enne dei Warriors. A fermare Durant in gara-5 delle finali NBA è stata la rottura del tendine d'Achille. Tutta colpa di un tentativo di incrocio in palleggio sotto le gambe, che ha portato KD a portare spalla e gamba destra a protezione del pallone. In quel momento il numero 35 ha perso l'appoggio del piede, mollando la presa e dirigendosi verso la linea laterale zoppicando.

Alla Scotiabank Arena è calato il silenzio: Durant ha dato l'addio alle Finals, ma il cuore grande di Golden State ha permesso di riaprire i giochi, con i Warriors vittoriosi per 106-105 su Toronto e in grado di portare il parziale sul 3-2 per i Raptors e di spingersi fino a gara-6. Dove non ci sarà Durant, che rischierebbe uno stop di quasi un anno se la prima diagnosi dovesse essere confermata. A metterci la faccia a fine partita, colpito dall'accaduto, è stato Bob Myers, presidente delle basketball operation dei bi-campioni in carica:

Quello di Kevin - ha detto in lacrime - è un infortunio al tendine d’Achille, non so l’entità del problema. Prima di tornare in campo ha fatto quattro settimane di lavoro con lo staff medico e ha visto più di uno specialista, si è sottoposto a diverse risonanze e al parere di molti dottori. Si è trattato di una decisione presa insieme. Non credo che ci sia nessuno da dover incolpare per quanto successo, ma capisco questo mondo e se c’è qualcuno a cui dare la colpa quello sono io perché sono il responsabile dell'area sportiva della squadra

NBA Finals, Kevin Durant esce per infortunio tra gli applausi in Toronto-Golden State

Durant ko, esami nelle prossime ore: "Kevin ama solo giocare a pallacanestro"

Nelle prossime ore Durant sarà sottoposto a ulteriori esami e a una risonanza magnetica. Myers ha difeso davanti alla stampa l'ex giocatore dei Thunder dalle voci che lo volevano poco motivato a tornare a giocare con Golden State nei giorni in cui l'infortunio al polpaccio l'aveva tenuto lontano dai suoi compagni:

Lui ama giocare a pallacanestro e le persone che hanno messo in dubbio la sua volontà di tornare a giocare per questa squadra si sbagliavano. È una delle persone più incomprese: è un bravo compagno e una brava persona. Il basket è stato tutta la sua vita, non penso che possiamo capire quanto sia importante per lui

Il general manager di Golden State ha anche risposto in maniera secca a chi chiedeva se il ko al polpaccio e l'infortunio al tendine d'Achille potessero essere correlati:

L’infortunio iniziale era stato diagnosticato al polpaccio. Questo non è un infortunio al polpaccio. Non sono un dottore, ma è un infortunio diverso

NBA, il messaggio di Durant ai compagni su Instagram dopo la vittoria di Golden State su Toronto

Il messaggio di KD: "Vedere i miei fratelli vincere è come uno shot di tequila"

Intanto Durant è chiamato a rialzarsi per l'ennesima volta in stagione. La stella di Golden State ha seguito il resto della partita lontano dalla Scotiabank Arena, ma pochi minuti dopo la sirena finale ha fatto sentire la sua voce su Instagram, ringraziando i compagni per la preziosa vittoria in una storia: