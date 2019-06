Nonostante la ricaduta di Durant, uscito a inizio secondo quarto, i Campioni in carica espugnano Toronto con una sfida epica. 57 punti dagli Splash Brothers, non bastano 26 di Leonard. Venerdì notte gara-6 a Oakland.

di Michele Pedrotti - 11/06/2019 06:29 | aggiornato 11/06/2019 07:29

L'avevamo scritto nella cronaca di gara-4: mai, mai sottovalutare il cuore di un campione. E specialmente se questo campione sono i Golden State Warriors, che sotto 3-1 sembravano ormai al tappeto e pronti a cadere definitivamente. Invece l'orgoglio dei fuoriclasse viene fuori alla Scotiabank Arena, e la Oracle dovrà riaprire per l'ultimissima gara della propria storia.

Si vedrà se sarà anche l'ultima partita della serie, ma la sensazione è che ora l'inerzia sia tutta dalla parte dei Campioni NBA in carica. Nonostante l'addio anticipato di Kevin Durant, che in Canada gioca soltanto un quarto (benissimo tra l'altro, con 11 punti in 12 minuti) ed è costretto nuovamente a lasciare il parquet. L'infortunio al tendine d'achille si riacutizza, e tanti saluti alle Finals.

Decisivo, mai come stanotte, il contributo degli Splah Brothers. 31, 8 rimbalzi e 7 assist per Curry (alla decima gara da oltre 30 punti delle Finals), 26-6-4 per Klay Thompson. Dall'altra parte il solito Leonard show (doppia doppia da 26 punti e 12 rimbalzi), che però dovrà ripetersi per un'altra gara se vorrà portare il titolo per la prima volta in terra canadese.

Kevin Durant si fa male nuovamente: le sua Finals quasi sicuramente finiscono qui

NBA, KD saluta la serie a inizio secondo quarto

L'inizio di gara è tutto targato Warriors. Con il rientro di Kevin Durant, infatti, i californiani tornano a giocare la loro pallacanestro celestiale e partono con un immediato 8-3. La palla gira bene ed entra con continuità da tre punti (specialità della casa), e a metà periodo si va sul 19-12 per gli ospiti. La reazione dei canadesi però è veemente, e nel giro di pochissimi minuti Leonard e Gasol firmano un parziale di 9-0 che porta avanti Toronto.

I Campioni NBA controreagiscono, e alla fine dei primi 12 minuti la situazione è sul 34-28 per la squadra di Kerr. Ad inizio secondo quarto ecco la notizia che nessuno, avversari compresi, voleva sentire. Kevin Durant, facendo un semplicisissimo cambio di direzione, crolla a terra lasciando trasparire tutto dalla sua espressione. Il tendine d'achille ha ceduto di nuovo, e tanti saluti a partita e serie.

Uscito accompagnato da un ovazione del pubblico "nemico", l'ex Thunder viene sorretto fin dentro gli spogliatoi da Iguodala e Curry, segnale di come tutti siano vicini al numero 35. La gara però deve continuare, e la rabbia degli Warriors viene messa immediatamente in campo. Dopo l'uscita di scena di KD, dal +5 gli ospiti volano sul +9 grazie anche a una tripla di Cousins, finalmente positivo questa notte. I californiani conducono per il resto del quarto, subendo un parziale soltanto nel finale tamponato da 5 punti in fila negli ultimi secondi firmati Curry-Iguodala.

Nel secondo tempo i Campioni non mollano

Tornati dagli spogliatoi, gli uomini di Kerr cercano di azzannare la gara. Gli Splash Brothers macinano gioco, e con i loro canestri e la loro difesa portano la sfida sul 77-63 a loro favore. Ci vuole un tripla di VanVleet a riaccendere l'entusiasmo canadese, che però non riescono a ribaltare del tutto il punteggio. A fine terzo quarto, la situazione è sul più 6 per gli ospiti (78-84).

Gli ultimi 12 minuti promettono di essere puro spettacolo. E infatti le aspettative non vengono disattese, perché i Raptors tornano subito sotto grazie al lavoro di un immenso Kawhi Leonard che porta la sua squadra, con una tripla pazzesca in faccia a Cousins, al +4 a quattro minuti dalla fine. Diventano addirittura 10 i punti consecutivi dell'ex Spurs, che manda in estasi il suo popolo sul 103-97 a poco più di tre minuti da giocare.

Finita? No, nel modo più assoluto. Spalle al muro, infatti, gli Warriors tirano fuori tutto l'orgoglio possibile firmando un clamoroso parziale di 9-0: tripla di Thompson, tripla di Curry e altra tripla di Thompson. Scioccata la squadra di Nurse, che prova a reagire nel finale dove succede praticamente di tutto. Sul +1 ospite a 15 secondi dalla fine, fallo in attacco di DeMarcus Cousin per un blocco un movimento.

A questo punto i Raptors sono ad un solo possesso dal primo, storico titolo NBA. La responsabilità se la prende Kyle Lowry, che dall'angolo si prende la tripla più importante della sua carriera. La palla però non tocca nemmeno il ferro, e dunque si andrà a gara-6 in questa serie priva di logica. L'inerzia, però, sembra essere tutta dalla parte dei californiani.