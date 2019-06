L'Ucraina vince 1-0 con un gol di Buletsa e vola in finale. Azzurri male nel primo tempo, meglio nella ripresa. Al 91' gioiello di Scamacca annullato dal Var.

di MarcoValerio Bava - 11/06/2019 19:39 | aggiornato 11/06/2019 19:44

Finisce in semifinale il sogno dell'Italia di conquistare il Mondiale Under 20. A Gdynia finisce 1-0 per l'Ucraina che conquista la finale grazie al gol di Buletsa e a una rete annullata a Scamacca dal Var al 91'. La squadra di Nicolato nel primo tempo latita, imbrigliata dal sistema di gioco messo in campo da Petrakov, gli azzurri fanno una fatica tremenda a trovare le punte Pinamonti e Scamacca e gli ucraini vanno vicini al vantaggio con una bella punizione di Buletsa.

Nella ripresa l'Italia parte bene, più convinta, più decisa, ma soprattutto sciorinando un gioco più fluido. La palla d'oro ce l'ha Pinamonti, ma la punta di proprietà dell'Inter si fa ipnotizzare da Lunin che gli dice no. Nel momento più importante degli azzurri però ecco la doccia gelata, Konoplia sfonda a sinistra e mette al centro un cross basso sul quale si avventa Buletsa che fulima Plizzari.

L'Italia prova a reagire, ma le occasioni più ghiotte capitano prima a Supriaga che davanti a Plizzari manda al lato e poi a Kashchuk che trova la traversa con una conclusione dai 25 metri. L'Ucraina resta in dieci per l'espulsione di Popov all'alba dell'80' e la palla del pareggio capita sui piedi di Capone che però spreca tutto solo. Sessante secondi dopo il novantesimo è Scamacca a trovare un grandissimo gol, ma la gioia dura poco perché l'arbitro Claus richiamato al Var annulla per una presunta gomitata dell'attaccante italiano a Bondar. Scelta molto dubbia che condanna gli azzurri e manda l'Ucraina all'ultimo atto del Mondiale.

Mondiale Under 20, l'Italia cade contro l'Ucraina

Mondiale Under 20, Ucraina-Italia: la cronaca della sfida

Nicolato si affida ancora alla sua formazione titolare: 3-5-2 con Scamacca e Pinamonti a cercare di fare male a un'Ucraina che ritrova in porta il gioiello del Real Madrdi Andrij Lunin. Non passano 15 secondi e Sikan si prende un giallo per aver colpito con il gomito Esposito. La partita nella sua fase iniziale è bloccata, le squadre si studiano, l'Ucraina si difende a cinque e cerca poi di ripartire affidandosi soprattutto all'estro di Buletsa e proprio un'iniziativa del 10 gialloblu dev'essere bloccato al momento del tiro da Frattesi.

Al 21' è ancora Ucraina con Sikan che di testa impegna Plizzari che è attento e para. È anche il primo tiro in porta di una gara in cui la tensione per la posta in palio la fa da padrone. L'Italia fatica a trovare spazi tra le maglie avversarie, gli spazi sono pochi e così il secondo tiro è ancora della selezione di Petrakov con Buletsa che su punizione impegna il portiere azzurro a terra.

Passano cinque minuti e Kornienko prova ancora da fermo, palla alta con Plizzari che controlla. E l'Italia? Nessun pericolo dalle parti di Lunin, l'Ucraina è compatta, brillante, ha fisicità e rende complicata la costruzione del gioco alla squadra di Nicolato. Pinamonti svaria, cerca di aprire il bunker ucraino, ma i rifornimenti sono pochi - per non dire nulli- e anche la buona volontà del 9 azzurro viene annullata.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con Alberico al posto di Frattesi che finale di prima frazione aveva accusato un problema muscolare. E proprio il nuovo entrato prova subito a spezzare l'equilibrio difensivo ucraino con un'incursione che poi porta al tiro Esposito: la conclusione però è imprecisa. Passa un minuto e ancora Alberico imbecca Pinamonti con un filtrante geniale, ma l'attaccante azzurro si fa ipnotizzare da Lunin e calcia addosso al portiere del Real.

Ma è un'Italia diversa rispetto a quella del primo tempo, Tripaldelli sfonda a sinistra e crossa per Scamacca che però non trova la deviazione giusta in area. Al 62' occasione d'oro con Pinamonti che calcia al lato di pochissimo, ma l'assistente cancella l'azione per un fuorigioco di partenza di Scamacca. Petrakov allora cambia e inserisce Supriaga al posto di Sikan. E nel momento migliore degli azzurri ecco il gol di Buletsa che a centro area si fa trovare pronto sul cross da sinistra di Konoplia. L'Italia prova a reagire, Scamacca è impreciso di testa, ma è l'Ucraina ad andare a un passo dal raddoppio con Supriaga che tutto solo davanti a Plizzari non trova la porta.

Nicolato toglie uno spento Esposito e mette dentro Capone. L'Ucraina resta in dieci al 78' per la doppia ammonizione di Popov che dopo essersi preso un giallo per un brutto fallo su Pellegrini, ne rimedia un altro per un braccio largo su Pinamonti. Ma sono ancora gli ucraini a sfiorare il gol con Gasclec che coglie la traversa dai 25 metri con un gran tiro di Kashchuk. Nicolato toglie Tripaldelli e inserisce Olivieri tentando il tutto per tutto quando mancano cinque minuti al novantesimo. All'89' palla d'oro di Pellegrini per Capone che tutto solo davanti a Lunin calcia altissimo. L'Italia trova il gol al 91' con una giocata stupenda di Scamacca che in area controlla un pallone volante, si gira e trova il jolly sotto all'incrocio. L'arbitro Claus però viene richiamato al Var e annulla per una presunta gomitata dell'attaccante azzurro nei confronti di Bondar. Decisione molto dubbia. Ma in linea con il metro usato dal fischietto brasiliano. È anche l'ultima emozione del match, l'Ucraina va in finale.