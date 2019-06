Si è fermato in semifinale il sogno dell'Italia di Nicolato. Contro l'Ucraina, gli azzurrini hanno perso 1-0 e hanno visto sfumare il sogno di raggiungere la finale del Mondiale Under 20. Una sconfitta resa ancora più amara dal gol annullato a Scamacca al 93' con l'ausilio del VAR. Al termine del match, il capitano Andrea Pinamonti ha commentato in lacrime la partita:

Pinamonti ha proseguito:

Sapevamo che sarebbe stato un match molto equilibrato e con poche occasioni, con due squadre ben messe in campo. Il gol di Scamacca lo abbiamo riguardato tante volte, siamo arrabbiati e magari lo vediamo con un occhio diverso, ma non ci aspettavamo che l'arbitro lo togliesse perché sembrava non ci fosse nulla. È stato un normale movimento del braccio per prendere posizione. Siamo tanto rammaricati, ma non vogliamo fare polemica. Siamo davvero delusi. All’inizio non ci aspettavamo di arrivare così avanti, ma col passare delle partite tutti hanno dato il massimo in campo e abbiamo acquisito la consapevolezza di poter vincere. Ora avverto un misto di rabbia e tristezza. Questo rammarico mi resterà dentro per un po'