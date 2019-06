Europei under 21 al via: 10 talenti da seguire in chiave mercato

Italia Under 21, decisi i numeri di maglia per l'Europeo

Europei under 21 al via: 10 talenti da seguire in chiave mercato

A cinque giorni dall'inizio dell'Europeo Under 21, in programma in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno, sono stati ufficializzati i numeri di maglia dell'Italia di Di Biagio. La preziosa numero 10 sarà indossata dal centrocampista dell'Udinese Rolando Mandragora, capitano degli azzurrini. Il gioiello della Roma Nicolò Zaniolo vestirà la 8, l'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa la 14, Nicolò Barella del Cagliari la 18 e Moise Kean della Juventus la 20. Di seguito l'elenco completo.

