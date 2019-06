A Gdynia la grande chance per gli azzurrini di approdare in finale al Mondiale di categoria. Il ct Nicolato punta sull'undici che ha battuto il Mali: guida l'attacco Andrea Pinamonti.

11/06/2019

L'ora, la data e il luogo per l'appuntamento con la storia sono ben definiti: ore 17.30 di martedì 11 giugno a Gdynia, Polonia. Due anni dopo il terzo posto ottenuto ai Mondiali coreani, l'Italia Under 20 è di nuovo tra le prime quattro nazionali di categoria del globo. A separare gli azzurrini di Paolo Nicolato dalla finalissima c'è l'Ucraina, selezione che non era mai andata oltre gli ottavi di finale in questa competizione.

Di fronte ci saranno due squadre con difese molto solide, con appena tre reti incassate a testa nelle cinque partite sin qui giocate nel Mondiale Under 20. In casa azzurra i fari sono però puntati sull'attacco, dove Andrea Pinamonti - a quota 4 reti - sta confermando quanto di buono fatto vedere in Serie A con la maglia del Frosinone. Di fronte avrà il centravanti ucraino Danylo Sikan, classe 2001 del Mariupol, anche lui a segno quattro volte.

Alla sfida di Gdynia, l'Italia Under 20 ci arriva dopo aver conquistato la vetta nel girone B, superato la Polonia negli ottavi (1-0) e il Mali per 4-2 nei quarti. L'Ucraina ha invece brillantemente conquistato il primo posto nel girone D e poi si è sbarazzata di Panama agli ottavi (4-1) e della Colombia nei quarti (1-0). La copertina della partita è nelle parole del ct Paolo Nicolato, rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

C'è grande entusiasmo, voglia di fare, emozione. Speriamo di fare una buona gara, daremo sicuramente il massimo. La miglior vittoria è non aver rimpianti, ci muoviamo su questa linea e daremo tutto quello che abbiamo. L'Ucraina ha fatto la semifinale agli Europei Under 19 l'anno scorso, è una squadra molto organizzata e credo che sarà una partita molto tattica. Ci vogliono la massima concentrazione e un pizzico di fortuna.

Il Ct dell'Under 20 Paolo Nicolato pensa a conferme in blocco per l'Italia contro l'Ucraina

Mondiali Under 20, le probabili formazioni di Italia-Ucraina

Il ct ha pochi dubbi nell'avvicinamento alla semifinale, con la conferma della difesa a 3 e la fiducia confermata alla coppia Scamacca-Pinamonti in attacco. Unico dubbio: Del Prato o Bettella in difesa accanto a Gabbia e Ranieri, con Frattesi che avrà compiti d'appoggio al duo offensivo e il tandem Bellanova-Tripaldelli in corsia.

Italia (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Pinamonti, Scamacca.

Disposta con un prudente 5-4-1 dal ct Petrakov, l'Ucraina fa degli esterni Konoplia e Korniienko le sue armi migliori. Il loro movimento rende la difesa a 5 o a 3 a seconda delle occasioni. Occhio a Popov, difensore che si fa valere nel gioco aereo e già a segno tre volte, e alle qualità del mancino Serhii Buletsa. Sicuro assente è il centrocampista Tsitaishvili, squalificato, mentre tra i pali è molto complicato il recupero di Lunin, in panchina ieri sera con la nazionale A contro il Lussemburgo. Più probabile che tra i pali ci vada ancora il secondo Kucheruk.

Ucraina (5-4-1): Kucheruk; Konoplia, Beskorovainyi, Bondar, Popov, Kornienko; Kashchuk, Dryshliuk, Chekh, Buletsa; Sikan.

Dove vederla in TV e diretta streaming

Italia Under 20-Ucraina Under 20 sarà visibile in chiaro in diretta su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche su Sky Sport Mondiali (canale 202 del satellite). La semifinale si potrà seguire inoltre in diretta streaming su pc, tablet e smartphone su Rai Play per tutti, mentre gli abbonati Sky su Sky Go.