Il centrocampista del Cagliari ha il profilo perfetto per il piano di rilancio indicato dall'amministratore delegato rossonero Gazidis. I nerazzurri però sono in vantaggio.

di Franco Borghese - 11/06/2019 10:47 | aggiornato 11/06/2019 10:52

Siamo alla stretta finale. Ma bisogna ancora capire con chi. Il calciomercato comincia a infiammarsi: l'Inter sembrava avere in mano Nicolò Barella, ma il Milan sta facendo di tutto per inserirsi nella trattativa. Nelle scorse settimane l'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis aveva spiegato che il piano del club sarà quello di prendere i migliori giovani in giro per il mondo per provare poi a rivenderli a cifre più alte. Per questo tipo di strategia il centrocampista del Cagliari sembra il profilo perfetto.

Proprio negli ultimi giorni i massimi dirigenti del Milan hanno fatto un sondaggio per Barella, facendo sapere al Cagliari che sono intenzionati a fare sul serio. Il segnale è chiaro: Maldini e Boban puntano al meglio, soprattutto a centrocampo. Al club sardo non può che far comodo questo ingresso nella trattativa. Perché comunque vada, così facendo, il valore di Barella salirà ulteriormente.

Mentre è in vacanza a Mykonos, il presidente Tommaso Giulini (dovrebbe rientrare a Cagliari a metà settimana) si fa aggiornare su tutte le novità relative alla trattativa di calciomercato. I sardi si sono rassegnati a perdere Barella, ma vogliono ottenere il massimo dalla cessione. In casa Inter, intanto, si stanno impegnando per trovare le contropartite giuste e chiudere in tempi brevi quest'operazione alla quale Antonio Conte tiene in modo particolare. Il giocatore ha già un accordo di massima con i nerazzurri (2,5 milioni a stagione per 5 anni), ma l'inserimento del Milan spaventa.

Barella è al centro delle trattative di calciomercato: piace a Inter e Milan

Calciomercato Inter, la situazione Barella

In realtà, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan si sarebbe mosso per Barella già nei mesi scorsi, quando Leonardo - vicino di casa di Giulini - ha più volte sondato il terreno con il presidente sardo. Cambiati i quadri dirigenziali, l'interesse per Barella non è scemato. L'idea del Milan è quella di mettere sul piatto 40 milioni, offerta più sostanziosa rispetto a quella dell'Inter che, comprese le contropartite, non supera la soglia dei 30. La sensazione è che i nerazzurri siano comunque in netto vantaggio nella trattativa, ma magari dovranno alzare un po' l'offerta. Per la gioia di Giulini.

Non solo Icardi: possono partire anche Perisic e Nainggolan

L'Inter intanto studia anche le uscite. L'ultima stagione non è stata esaltante e a deludere sono stati proprio i big. Oltre a Mauro Icardi possono quindi partire anche Radja Nainggolan e Ivan Perisic. Piazzarli tutti in questa finestra di calciomercato però non sarà semplicissimo. A partire da Icardi: l’argentino continua a ribadire la sua volontà di restare, benché sappia di non rientarre nei piani tecnici di Conte. L'unica squadra che potrebbe sbloccare la situazione è la Juventus, meta ovviamente gradita all'attaccante.

Il direttore sportivo bianconero Paratici sta studiando la formula giusta. Si lavora anche alla cessione di Nainggolan: l'Inter vuole cederlo per una cifra intorno ai 25 milioni. In Cina piace al Jiangsu, di proprietà di Suning, in Inghilterra al West Ham, all'Arsenal e al Manchester United. Per ora ci sono solo sondaggi, non vere e proprie trattative. Il desiderio del belga sarebbe però quello di tornare alla Roma, anche se la trattativa appare improbabile. Infine c'è Perisic, su cui ci sono diversi club di Premier League (su tutti Arsenal e Tottenham), campionato che lui ha sempre apprezzato. Anche qui servirebbero almeno 20 milioni, non troppi per i club inglesi. Ma la strada per trovare l'intesa è ancora lunga.