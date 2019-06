La scuderia di Maranello vuole fare ricorso dopo la penalità che ha impedito a Seb di vincere in Canada, ma difficilmente avrà successo.

0 condivisioni

di Matteo Bellan - 11/06/2019 16:03 | aggiornato 11/06/2019 16:04

Il Gran Premio del Canada 2019 di Formula 1 è ormai alle spalle, ma la Ferrari ha deciso di presentare appello contro la decisione dei commissari di penalizzare Sebastian Vettel di 5 secondi, facendogli così perdere la vittoria. La scuderia di Maranello e il pilota stesso hanno mostrato enorme rabbia nel post-gara.

In casa Ferrari anno la convinzione che non vi sia stato un comportamento irregolare da parte del tedesco quando è rientrato in pista in seguito all'escursione sull'erba alla chicane (curva 3-4). L'impossibilità di controllare la monoposto, le cui gomme erano rovinate dall'erba, hanno provocato il quasi contatto con Lewis Hamilton. Non sarebbe stata una manovra intenzionale volta a voler ostacolare il rivale della Mercedes.

Di diverso avviso i commissari, che ritengono Vettel responsabile di quanto successo. Secondo loro, il quattro volte campione del mondo di Formula 1 poteva mantenere la sua Ferrari SF90 più a sinistra, lasciando più spazio ed evitando di chiudere Hamilton verso il muretto. Molti tra tifosi, ex piloti, giornalisti e altre personalità della F1 sono schierati dalla parte di Seb. Tuttavia, la decisione è stata presa e appare improbabile un ribaltamento.

Tanta rabbia per Sebastian Vettel dopo la decisione dei commissari a Montreal.

Formula 1, caso Vettel: Ferrari fa appello, difficile avere successo

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, presso il Tribunale Internazionale della FIA viene definita "una perdita di tempo" l'intenzione della Ferrari di presentare appello. Il regolamento sportivo della Formula 1 stabilisce che le penalità temporali non possono essere oggetto di ricorso. Ciò è sancito nell'articolo 17.1.2. Nel documento che ha notificato alla scuderia di Maranello la penalità era segnalata la possibilità di appellarsi, ma in realtà ciò rappresenta semplicemente un codicillo per salvaguardare la FIA in caso di vizi formali, qualora i commissari sbagliassero a citare articoli del regolamento.

La Ferrari si è lamentata per la difformità di giudizio. Infatti, nel 2016 a Monaco non ci fu alcuna punizione nei confronti di Hamilton quando chiuse Ricciardo verso il muretto dopo aver tagliato la chicane all'uscita dal tunnel. Il mancato provvedimento fu motivato dal fatto che c'era precaria aderenza, entrambi erano con gomme slick su pista bagnata, e l'australiano aveva perso per un attimo il controllo della sua Red Bull.

Ma i commissari in Canada si sono basati sul precedente di Suzuka 2018, quando Verstappen fece un lungo alla chicane e rientrando in pista ostacolò Raikkonen. Max prese una penalità da 5 secondi, la stessa di Vettel a Montreal. Appare improbabile che la Ferrari riesca a far modificare il verdetto della gara di domenica. La classifica finale del GP di Montreal resterà invariata, salvo sorprese clamorose che quasi nessuno si aspetta però.