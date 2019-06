Formula 1 Canada, Hamilton ammette: "Avrei fatto come Vettel"

Il campione della Mercedes ammette che avrebbe avuto la stessa condotta di Seb nell'ormai famoso episodio della gara di Montreal.

Lewis Hamilton ha ricevuto molti fischi al termine della gara di Formula 1 in Canada. Sicuramente non bello per lui ritrovarsi una situazione simile, soprattutto perché esente da colpe.

I tanti tifosi della Ferrari presenti hanno riversato su di lui la frustrazione per la penalità che i commissari hanno inflitto a Sebastian Vettel. Quei famosi 5 secondi diventati decisivi per far perdere al pilota tedesco la vittoria, nonostante avesse tagliato il traguardo per primo. Un verdetto controverso e molto dibattuto tuttora.

Hamilton ha ricevuto qualche critica anche per il suo comportamento. Infatti, ha fatto salire Vettel sul gradino più alto assieme a lui come a riconoscerlo quale vincitore morale della corsa dopo che via radio si era lamentato del rientro in pista pericoloso dell'avversario. E in seguito alle celebrazioni del podio ha affermato che Seb ha cercato di farlo andare contro il muretto e che di conseguenza la penalità è stata corretta. Per molti il cinque volte campione del mondo è stato un po' incoerente nel compiere quel gesto.

Hamilton riconosce che al posto di Vettel avrebbe fatto la stessa manovra in Canada. Ma in realtà Seb nega di aver cercato di stringerlo verso il muro.

Formula 1, Hamilton si sarebbe comportato come Vettel in Canada

Hamilton nel Gran Premio di Monaco del 2016 si rese protagonista di un episodio simile a quello visto domenica in Canada. Commise un errore e tagliò la chicane all'uscita dal tunnel, dopo il rientro in pista spinse Daniel Ricciardo verso il muro e non fu sanzionato. Interpellato dopo la gara di Montreal, ha ammesso che al posto di Vettel avrebbe avuto lo stesso comportamento di Seb.

Ho visto i replay - ha detto ai microfoni di Autosport - ed eravamo molto vicini. Posso dire è che se fossi stato in testa e avessi commesso un errore andando largo, probabilmente avrei fatto la stessa cosa. Succede tutto in fretta, tu stai solo cercando di mantenere la posizione. E quando dico che farei lo stesso, intento che avrei provato a stringerlo. È un istinto naturale. Alla fine è quello che è successo, quindi la mia opinione su questo non è cambiata. Ho visto i dati, se non avessi frenato ci saremmo schiantati.

Il cinque volte campione del mondo di Formula 1 ritiene che Vettel lo abbia intenzionalmente stretto verso il muretto e ammette che avrebbe effettuato la medesima manovra in quella situazione a parti invertite. Tuttavia, il pilota della Ferrari ha spiegato di non aver affatto cercato di ostacolare il rivale della Mercedes. Aveva perso il controllo della sua monoposto dopo l'uscita sull'erba e pertanto nell'immediato rientro sull'asfalto non la poteva indirizzare come voleva. Una tesi che i commissari, come Hamilton, non ritengono vera e di conseguenza lo hanno punito.