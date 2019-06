Termina ufficialmente l'avventura di Corvino con il club viola: annunciata la risoluzione consensuale.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 11/06/2019 09:07 | aggiornato 11/06/2019 11:12

Ecco la prima decisione ufficiale di Rocco Commisso, nuovo proprietario della Fiorentina. Pantaleo Corvino non è più il direttore tecnico del club viola. Il dirigente 69enne lascia così la società gigliata per la seconda volta a tre anni dal suo ritorno e al termine di una stagione disastrosa in cui la squadra ha ottenuto la salvezza solo all'ultima giornata di Serie A.

Ecco il comunicato della Frioentina: