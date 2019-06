Il portoghese ha conquistato 5 trofei su 6 competizioni a cui ha partecipato tra Citizens e Nazionale, oltre ai premi individuali. Decisivo per Guardiola e Santos.

di Antonio Gargano - 11/06/2019 17:35 | aggiornato 11/06/2019 17:40

C’è un filo conduttore che lega il domestic treble del Manchester City al primo trionfo del Portogallo in Nations League: una striscia di 5 successi stagionali, se si aggiunge il Community Shield di inizio stagione, in cui c’è sempre stata la firma di Bernardo Silva, tra i giocatori di maggiore importanza sia per Pep Guardiola che per Fernando Santos.

I Citizens hanno portato a casa una tiratissima Premier League dopo il duello infinito contro il Liverpool, poi la FA Cup e la Carabao Cup. Durante la scorsa estate, è arrivato il successo contro il Chelsea detentore della FA Cup, con il primo titolo stagionale messo in bacheca. A fine stagione, invece, il Portogallo ha vinto la prima edizione della Nations League dopo aver battuto Svizzera e Olanda nella Final Four in casa.

Bernardo Silva è sempre stato presente nei trionfi di club e Nazionale, mancando il bersaglio solo in Champions League dopo l’epico quarto di finale contro il Tottenham. La sua annata, però, si è conclusa con i riconoscimenti personali che ne attestano l’importanza nello scacchiere titolare: Player of the Year del Manchester City, presente nella Top 11 della Premier League, miglior giocatore della Nations League e uomo partita in finale contro l'Olanda.

Tra Manchester City e Portogallo, Bernardo Silva ha vinto 5 competizioni su 6 a cui ha partecipato quest'anno

Bernardo Silva, l'uomo chiave di Manchester City e Portogallo

Guardiola ha costruito una macchina pressoché perfetta negli ultimi due anni di Premier League, pur venendo eliminato ai quarti di finale di Champions League da due squadre inglesi. In un sistema tattico incentrato sulle aree di gioco e non sui singoli, la duttilità degli elementi a disposizione ha giocato e gioca tutt'ora un ruolo fondamentale: Bernardo Silva si è mosso regolarmente sia sulla linea di centrocampo sia da trequartista che da ala, confermandosi tra i migliori in campo.

Nonostante la sua esplosione al Monaco come giocatore di fascia, in questa stagione al Manchester City ha disputato ben 11 partite in mezzo al campo: 9 da centrocampista centrale e 2 da mezzala. La sua capacità di inserimento ha fatto la differenza nelle accelerazioni orchestrate da Pep, che con il suo contributo ha potuto ampliare o restringere il campo ottenendo quasi sempre il risultato sperato.

In mezzo al campo o sugli esterni, Bernardo Silva è stato determinante negli schemi di Guardiola e Fernando Santos

Quando il City ha sviluppato il gioco per vie centrali, la presenza del portoghese è stata decisiva per creare una delle linee di passaggio più immediate verso l'attacco. Nel suo utilizzo sulla fascia, invece, è stato cruciale il dialogo con De Bruyne: tra le azioni tipiche c'è il cambio di Laporte per Bernardo Silva, che può stoppare palla sul lato debole degli avversari mentre il belga gli evita il raddoppio. La rapidità d'esecuzione permette a KDB di attaccare lo spazio in verticale per poi mettere un cross arretrato o forte sul secondo palo, oppure favorire l'inserimento proprio del portoghese nella stessa area.

La lettura tattica di Bernardo Silva è stato un fattore determinante sia in fase d'impostazione ragionata sia durante le ripartenze. Uno dei casi più eclatanti è stato il gol contro il Tottenham nel ritorno dei quarti di Champions, con il contropiede dei Citizens mentre gli Spurs stringevano al centro: l'esterno destro è rimasto lontano dalle marcature per decine di metri, prima di accelerare e ricevere palla per battere Lloris.

Alla fine della stagione, sono arrivate 51 presenze su 61 partite totali del Manchester City, condite da 13 gol e 14 assist in tutte le competizioni, per una media di un bonus ogni 1,89 partite: se Guardiola schiera il numero 20, è decisivo in più di metà delle partite disputate.

¡GOL DE BERNARDO SILVA!#ChampionsxFOX | Llegó el 2-2 a favor del Manchester City ante Tottenham... ¡Cuatro goles en 11 minutos!



Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/IS6dYrguIa — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 17, 2019

La vittoria della Nations League

La partita contro l'Olanda, con un Cristiano Ronaldo che non ha brillato, ha visto Bernardo Silva sugli scudi: è stato lui ad aggiudicarsi il premio di Man of the Match, oltre al riconoscimento come miglior giocatore della prima edizione della Nations League. Figura centrale anche nella formazione di Fernando Santos, si è riscattato dopo l'infortunio alla coscia che l'ha costretto a saltare Euro 2016, lasciando il posto a Renato Sanches.

Il primo titolo con la Nazionale arriva da protagonista e adesso mette nel mirino Euro 2020, dove il Portogallo arriverà da campione in carica. Nel frattempo, ha fatto registrare il maggior numero di contrasti vinti, azioni create, palloni recuperati e assist.

Bernardo Silva ha vinto la Nations League, è stato eletto uomo partita della finale e miglior giocatore del torneo

La prossima stagione

L'obiettivo della stagione 2019/2020, per forza di cose, sarà la Champions League. Un traguardo sognato non solo da Bernardo Silva, che adesso vuole vincere in Europa anche con il suo club, ma anche da tutto il Manchester City e da Guardiola, che spera di coronare il suo lavoro straordinario dopo essersi imposto su tutti i fronti in Inghilterra. Non è da scartare, inoltre, una sua forte candidatura in ottica Pallone d'Oro: i media inglesi lo indicano come terzo dietro Virgil van Dijk e Lionel Messi.

Il portoghese, sotto la guida di Pep, è destinato a diventare uno dei pilastri della squadra. Fresco di rinnovo fino al 2025, è passato da 98mila a 200mila sterline a settimana, per un totale di 12 milioni di euro netti a stagione. Pagato 50 milioni di euro dal Monaco nel 2017 e con un valore di mercato di circa 80 milioni secondo i dati Transfermarkt, non c'è da stupirsi se per Guardiola è un elemento cardine. Da portoghese in un top club a determinante cifre, non può che far parte della scuderia di Jorge Mendes.