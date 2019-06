Gli azzurri soffrono nel match contro i bosniaci, ma grazie a Insigne e Verratti trovano tre punti fondamentali in chiave qualificazione. I tedeschi ne fanno 8 all'Estonia, bene anche Francia e Islanda.

di Michele Pedrotti - 11/06/2019 23:20 | aggiornato 11/06/2019 23:26

Ci voleva un'altra vittoria, per avvicinarsi ulteriormente a Euro 2020. L'Italia di Roberto Mancini, impegnata per la quarta gara del girone a Torino contro la Bosnia, soffre moltissimo ma alla fine riesce a portarsi a casa tre punti pesantissimi. Dopo un ottimo primo tempo degli ospiti, capitalizzato dal gol sottoporta di Dzeko, gli Azzurri reagiscono e nella ripresa la ribaltano: prima Insigne con una meraviglia al volo, poi Verratti con un piazzato perfetto.

12 punti su 12 disponibili raccolti finora, e la sensazione che la creatura di Roberto Mancini stia crescendo nella maniera migliore possibile. Nelle altre sfide del gruppo J, vittorie pesanti anche di Finlandia e Armenia, che battono rispettivamente Liechtestein (0-2 firmato Pukki e Kaellman) e Armenia. Quest'ultima sfida in particolare è stata davvero bella, con gli armeni bravi ad espugnare Atene per 3-2.

I finnici rimangono secondi a -3 dagli azzurri, mentre al terzo posto troviamo l'Armenia davanti a Grecia e Bosnia. Tutto facile invece nel girone C per la Germania che ne fa addirittura 8 alla modesta Estonia, nel quale spicca la doppietta di Marco Reus. Rimane a punteggio pieno (con una partita in più) anche l'Irlanda del Nord, che vince in casa della Bielorussia. L'Olanda, a quota 3 punti giocando solo due partite, a questo punto dovrà fare sul serio per arrivare davanti agli uomini di O'Neil e aggiudicarsi il pass per Euro 2020.

8-0 della Germania sull'Estonia, come si può vedere anche dal tabellone luminoso della Opel Arena di Mainz

Euro 2020, grande vittoria dell'Islanda sulla Turchia

Proseguendo con gli altri gruppi della serata, il girone H appare momentaneamente come quello più equilibrato in assoluto. Già, perché ci sono ben tre squadre al primo posto a quota 9 punti: trattasi di Francia, Turchia e Islanda. I campioni del mondo, nella quarta giornata, hanno avuto la meglio di Andorra. 4-0 firmato Mbappé, Ben Yedder, Thauvin e Zouma, e sconfitta in terra turca riscattata.

Proprio i turchi, però, non sono stati in grado di confermarsi mantenendo il primo posto in solitaria. In Islanda, Calhanoglu e compagni vanno sotto 2-0 nel primo tempo colpiti dalla doppietta di Sugurdsson, mentre a nulla serve il gol al 40' di Tokoz. 2-0 invece dell'Albania di Edy Reja in casa contro la Moldavia: per l'ex allenatore di Atalanta e Napoli è la prima vittoria sulla panchina albanese in queste qualificazioni a Euro 2020.

21' Ragnar Sigurdsson

İzlanda 1-0 Türkiye pic.twitter.com/qqacmUFUma — GOAL FORZA (@goalforza) June 11, 2019

Passando al girone E, quello della Croazia oggi a riposo, pesantissima vittoria 1-0 dell'Ungheria sul Galles grazie alla rete di Patkai. I magiari si confermano così in testa, mentre per Bale e soci è un duro colpo in ottica qualificazione (soltanto tre punti raccolti in tre partite). Al secondo posto, insieme ai vice Campioni del Mondo, c'è la Slovacchia che dà spettacolo vincendo 5-1 in Azerbaijan.

Chiudiamo con il gruppo I, con il Berlgio ancora vincente senza grossi problemi. Liquidata 3-0 la Scozia, decisiva una doppietta di Lukaku e la rete finale di De Bruyne. Di misura la Russia, che supera 1-0 Cipro, mentre il Kazakistan banchetta 4-0 con San Marino.

It has been another great season 😍 we’ll be back in September on our road to #EURO2020 👋 Thanks again for everything @Fanclub1895 ❤️ #COMEONBELGIUM 🇧🇪 #BELSCO pic.twitter.com/q2WFjusZZn — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 11, 2019

I risultati del martedì di qualificazione a Euro 2020

GIRONE C

Bielorussia v Irlanda del Nord 0-1

Germania v Estonia 8-0

GIRONE E

Azerbaijan v Slovacchia 1-5

Ungheria v Galles 1-0

GIRONE H

Albania v Moldavia 2-0

Andorra v Francia 0-4

Islanda v Turchia 2-1

GIRONE I

Kazakistan v San Marino 4-0

Belgio v Scozia 3-0

Russia v Cipro 1-0

GIRONE J