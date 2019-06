Un gol pazzesco, il secondo consecutivo in azzurro, poi l'assist per Verratti: il numero 10 napoletano è il migliore in campo all'Allianz Stadium.

0 condivisioni

di Stefano Fiori - 11/06/2019 22:38 | aggiornato 11/06/2019 23:00

L'Italia ha preso meravigliosamente di petto queste qualificazioni a Euro 2020. Contro la Bosnia-Erzegovina di Pjanic, Dzeko e Zukanovic, gli Azzurri portano a casa la quarta vittoria nelle prime quattro giornate del Gruppo J. Anche in una partita che sembrava ormai incanalata verso il pareggio: anzi, a fine primo tempo il successo sembrava poter sorridere agli ospiti. Ma all'Allianz Stadium è la Nazionale di Roberto Mancini a godersi altri tre, importantissimi punti.

La copertina è tutta per Lorenzo Insigne e Marco Verratti. Il numero 10 segna per la seconda volta consecutiva: il suo gol di stasera è anche più bello di quello segnato contro la Grecia. Il centrocampista del Psg parte in sordina, ma poi sale gradualmente fino a trovare la rete della vittoria.

Dall'altra parte, la selezione di Prosinecki ha accarezzato la possibilità di uscire da Torino quantomeno con un punto. Grazie alla prova da leader di Edin Dzeko, ma anche alla tenuta della difesa e alle parate di Sehic. Che nulla può però sui due colpi perfetti di Insigne e Verratti. Andiamo allora a scoprire i voti di questo match di qualificazioni a Euro 2020, a cominciare dagli Azzurri fino agli "italiani" bosniaci.

Serata complicata per Gianluca Mancini, spesso in difficoltà contro Dzeko

Euro 2020, le pagelle di Italia-Bosnia ed Erzegovina

Italia (4-3-3): Sirigu 6.5; G. Mancini 5 (66' De Sciglio 6), Bonucci 6.5, Chiellini 6, Emerson Palmieri 5.5; Barella 6, Jorginho 6, Verratti 7; Bernardeschi 6.5 (81' Belotti 6), Quagliarella 6 (46' Chiesa 6), Insigne 8. Allenatore: R. Mancini 7.

Bosnia (4-3-3): Sehic 6.5; Todorovic 5.5, Bicakcic 6.5, Zukanovic 6, Civic 6 (71' Nastic 5.5); Besic 6, Pjanic 6, Saric 6; Visca 6, Dzeko 7, Gojak 6.5 (80' Cimirot sv). Allenatore: R. Prosinecki 6.

Gli Azzurri

Sirigu 6.5

Non ha responsabilità sul gol di Dzeko. E all'attaccante giallorosso sbarra la strada al 51', con un'uscita perfetta e coraggiosa.

G. Mancini 5

Mancini, Roberto, lo sceglie come terzino destro al posto di Florenzi: i bosniaci sono fisici, la stazza dell'atalantino può fare la differenza. A prevalere però è l'esperienza di Dzeko, che lo brucia sull'1-0 e non solo. La sostituzione a metà ripresa è inevitabile.

dal 66' De Sciglio 6

Entra in un momento di grande spinta per gli Azzurri, partecipa alla rimonta.

Bonucci 6.5

Al 18' salva Sirigu con un tackle magistrale su Visca. Ed è il meno colpevole sulla rete bosniaca.

Chiellini 6

È il capitano, il leader e si vede anche dalle sue folate offensive per dare una scossa alla squadra. Besic però lo anticipa con quel tacco che ispira il gol di Dzeko, Gojak rischia di fare lo stesso a inizio ripresa. Tenta il gol con l'incornata respinta centralmente da Sehic.

Emerson Palmieri 5.5

Ti aspetti che sia lui a lanciarsi in scorribande sulla fascia, invece subisce il dinamismo di Todorovic e Visca. Prestazione timidina.

Barella 6

Il più grintoso del centrocampo azzurro, non si tira indietro neanche quando trova a duellarsi con l'armadio Dzeko.

Jorginho 6

Nel primo tempo è quello che soffre di più la pressione del centrocampo bosniaco, già dopo un quarto d'ora va in difficoltà contro Pjanic e rimedia il giallo. Sale notevolmente nel secondo tempo.

Verratti 7

È l'azzurro più rigenerato dall'arrivo di Mancini, non brilla nel primo tempo ma è tra i primi a salire di tono dopo l'intervallo. Ed è meravigliosamente preciso nel centrare l'angolino e regalare la vittoria all'Italia. Uomo simbolo della nuova era azzurra.

Bernardeschi 6.5

Un tiro centralissimo e stop, il suo primo tempo è tutto qui. Poi il Mancio lo sposta al centro dell'attacco e lui sembra ritrovare di colpo l'inventiva. Anche sui calci da fermo: il traversone morbidissimo per l'eurogol di Insigne è delizioso.

Quagliarella 6

Se Quaglia non segna, guardi e riguardi il tabellino pensando sia uno scherzo. Il gol non lo trova davvero, ma nel primo tempo è l'unico azzurro che lo sfiora con due conclusioni identiche: la prima al 3' va fuori di poco, la seconda al 41' costringe alla paratona Sehic. Per il Mancio però meglio passare al falso nueve: all'intervallo Fabio rimane negli spogliatoi.

dal 46' Chiesa 6.5

Entra a inizio ripresa e aiuta a ribaltare l'inerzia della prima parte di gara: se questa era la sua missione, ci è riuscito in pieno. Anche senza grosse giocate.

Insigne 8

Lorenzo riesce nell'impresa di segnare un gol più bello di quello realizzato contro la Grecia: il tiro al volo sull'angolo di Bernardeschi è meraviglioso. Come onorare al meglio quel numero dieci sulle spalle. Protagonista assoluto in queste qualificazioni a Euro 2020.

Gli "italiani" della Bosnia

Pjanic 6

Miralem gioca nel suo stadio, è a proprio agio e si vede. Più nel primo tempo, a dire il vero: poi cala insieme a tutta la Bosnia.

Dzeko 7

La partita che ti aspetti dal giocatore con più presenze e più gol nella storia della Bosnia. La contromossa Gianluca Mancini non funziona, il centravanti giallorosso – in odore di Inter – fa prevalere tutta la propria caratura. Finisce la gara con un paio di punti in testa, dopo uno scontro di gioco.

Zukanovic 6

Il compagno di reparto Bicakcic è il migliore della difesa bosniaca, ma anche il centrale del Genoa non sfigura. Ma non riesce a evitare la sconfitta.