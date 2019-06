Il direttore sportivo degli Xeneizes ha giocato con l'ex capitano della Roma e racconta di aver ricevuto il suo gradimento su un'eventuale trasferimento in Argentina: "Ha offerte anche da Cina e MLS, rispettiamo i suoi tempi."

0 condivisioni

di Simone Cola - 11/06/2019 11:58 | aggiornato 11/06/2019 12:03

L'addio tra la Roma e Daniele De Rossi, arrivato dopo 18 anni e ben 616 partite, ha fatto rumore e segnato in qualche modo la fine di un'epoca. Il club giallorosso, al centro di una dura contestazione da parte dei tifosi anche per i tempi e i modi con cui è stato comunicato l'addio all'ex capitano, è chiamato a riscattarsi in una stagione, la prossima, che sarà una sorta di anno zero.

Sarà così anche per Daniele De Rossi, che ha rifiutato di appendere gli scarpini al chiodo e a un ruolo dirigenziale per continuare a giocare: il prossimo 24 luglio festeggerà 36 anni, ma l'intenzione dell'ex capitano giallorosso è quella di giocare ancora qualche stagione e questa naturalmente ha scatenato una serie di voci e speculazioni. Si è parlato di Napoli, di Cina, di Stati Uniti e anche del Boca Juniors in Argentina, interesse confermato dallo stesso ds degli Xeneizes - nonché ex compagno del diretto interessato a Roma - Nicolas Burdisso.

Su De Rossi da noi si è detto molto, gli ho parlato e ha aperto alla possibilità a venire da noi. Bisognerebbe vedere se sarebbe in linea con il mercato dal punto di vista economico, ma potrebbe essere la ciliegina sulla nostra torta. Ho pensato a lui perché lo conosco, abbiamo giocato insieme, ci ho pensato perché stima molto la squadra e guarda tutte le partite.

La fine del rapporto tra De Rossi e la Roma è stata mal digerita da una parte consistente della tifoseria che ha contestato al club tempi e modalità.

De Rossi al Boca Juniors, Burdisso si espone: "Sarebbe la ciliegina sulla nostra torta"

Prendere De Rossi, dunque, per il Boca Juniors è un'idea concreta. Ma pur sempre un'idea, tanto che lo stesso Burdisso ricorda come fatta la propria proposta al club non resti altro da fare che aspettare.

Ha anche altre offerte in ballo, ci sono la Cina e la MLS, qui troverebbe cose che altre realtà non hanno, come ad esempio la passione dei tifosi.

De Rossi responderá na segunda-feira se aceitará o convite do Boca Juniors.



Qual o seu palpite: ele jogará no clube argentino ou não? pic.twitter.com/uKjy6HkNwR — De Primeira (@blogdeprimeira_) June 7, 2019

Trentotto anni, Burdisso ha appeso gli scarpini al chiodo nell'ottobre del 2018 per diventare dopo due mesi direttore sportivo del Boca Juniors. In carriera ha giocato per ben 14 anni in Italia vestendo le maglie di Inter, Roma, Genoa e Torino. Dal 2009 al 2014, gli anni della permanenza in giallorosso, ha diviso lo spogliatoio con De Rossi e sa cosa potrebbe dare alla causa.

Rispettiamo i suoi tempi e rispetteremo la sua decisione. Da giocatori come Daniele si può soltanto imparare.

Parlando del mercato del Boca, quindi, Burdisso ha parlato anche di numerose possibili opzioni senza però scendere nello specifico sulle notizie che parlano dei possibili ritorni in Argentina di Ever Banega e Eduardo Salvio.

Seguiamo una ventina di profili, tre o quattro in modo particolare, affrontiamo le trattative giorno per giorno, con calma, tenendo presente l'armonia generale della squadra e inseguendo calciatori funzionali. Partirà soltanto chi vorrà andarsene, in quel caso ci metteremo a sedere al tavolo con il presidente e ne parleremo.

In attesa di una risposta di Daniele De Rossi. Al momento sembra difficile che a livello economico il Boca possa rivaleggiare con Cina e Stati Uniti, ma fino a quando l'ex capitano della Roma non prenderà ufficialmente una decisione sperare in un suo arrivo in Argentina non costa niente.