Nell'intervista rilasciata a GQ, il nuovo tecnico nerazzurro spiega i piani e le motivazioni del suo arrivo a Milano. E indica due giocatori ideali.

di Antonio Gargano - 11/06/2019 12:22

Le prime anticipazioni avevano già fatto trasparire il grande entusiasmo per la nuova esperienza in Serie A, che rappresenta il ritorno in Italia dopo i cicli con Juventus, Nazionale e Chelsea. Antonio Conte rincara la dose e guarda avanti: il suo nuovo ruolo di allenatore dell'Inter gli impone ambizioni e aspettative in netta crescita rispetto ai risultati raggiunti dal club negli ultimi anni.

Il tecnico salentino dimostra di non volersi tirare indietro, al contrario cavalca l'onda di società e tifosi puntando ad un upgrade di risultati dalla prossima stagione. Nella lunga intervista rilasciata a GQ, Conte spiega che ci sarà tanto da lavorare per raggiungere un obiettivo importante, un traguardo che prima o poi l'Inter deve necessariamente tagliare per tornare al centro del calcio italiano:

L'Inter ha intenzione di cambiare le gerarchie del calcio italiano, ne ho già parlato con la società e abbiamo una linea comune. Sono qui per questo, ci siamo prefissati questo obiettivo e ce la metteremo tutta per raggiungerlo.

Sarà un anno particolare per l'allenatore nerazzurro. La sua esperienza all'Inter sarà legata a doppio filo con la Juventus: da una parte il passato ingombrante da giocatore e allenatore, in entrambi i casi da vincente, dall'altra la necessità di fissare un punto di riferimento nel ribaltamento di quelle gerarchie di cui parla il club. I bianconeri sono la squadra da battere e rappresentano il più grande ostacolo alle ambizioni in campionato.

Uno dei nodi da sciogliere durante l'estate, ma anche con l'inizio del campionato, sarà l'impatto che Conte avrà sul pubblico di San Siro dopo anni alla Juventus. Il tecnico si dice tranquillo, consapevole del fatto che sarà il campo a parlare:

Dovrei aspettarmi dei problemi solo perché ho un lungo trascorso alla Juventus? Non mi sono mai fatto problemi e non me ne farò in questa occasione, credo che andrà tutto bene da una parte e dall'altra. Fanno fede i risultati, non la provenienza: a Torino ho riportato la Juventus a vincere un campionato, in Nazionale ho sfiorato la semifinale ad Euro 2016 e con il Chelsea ho vinto Premier League e FA Cup in due anni. L'Inter si aspetta un ciclo come questi, il passato non ci riguarda. L'importante è riportare il club dove merita.

Tra le anticipazioni trapelate nei giorni scorsi, c'è anche il fattore Marotta. La presenza dell'ad, altro ex Juventus, ha contribuito a facilitare la firma con l'Inter. Conte lo considera un termometro per la serietà dei progetti, in società e nello spogliatoio:

Prendere Marotta un minuto dopo il suo addio alla Juventus significa che la società ha intenzioni serissime, le stesse che ha lui quando si siede a tavolino con te per costruire qualcosa insieme. È stato un fattore importante per la mia decisione, l'Inter non lotta per lo scudetto da 8 anni ma ci sono elementi per far sì che ci sia un'inversione di tendenza. Si può fare, non abbiamo limiti: allo spogliatoio comunicherò innanzitutto questo, deve diventare un mantra.

L'Inter è stata la prima scelta, nonostante fosse arrivata una proposta interessante prima della firma con i nerazzurri. Conte avrebbe potuto firmare per il Real Madrid:

Mi sono imposto di essere lucido in una situazione del genere, ho capito che non era una situazione consona al momento che stavo attraversando e ho deciso di lasciar perdere. A volte è dura rispondere di no, le offerte sono allettanti ma non bisogna scegliere solo in base a quello.

Dalla Premier League, invece, ha imparato tanto: nuove abitudini, nuovo tipo di calcio e approccio alla partita, ambiente totalmente diverso rispetto alla Serie A. L'avventura con il Chelsea, nonostante la separazione burrascosa, ha dato tanto al manager pugliese:

Mi ha aiutato moltissimo, dopo l'esperienza al Chelsea mi sono sentito più completo dal punto di vista professionale e della gestione dei rapporti. È servita una lettura approfondita della situazione, perché quando si va in un ambiente nuovo non si può imporre immediatamente il proprio codice. Ho scrutato, ho analizzato e ho preso le mie decisioni poco per volta. Ad esempio, in Italia si fanno cene di gruppo con famiglie al seguito per cementare lo spogliatoio. In Inghilterra no, dopo l'allenamento ognuno pensa agli affari suoi. Oppure i giornalisti non ti chiedono mai della tattica, ma solo delle scelte di formazione e del morale di chi non ha giocato. Una volta dissi di aver portato le riserve al cinema e offrii a tutti i popcorn.

Ci vorrà ancora molto prima di vedere l'Inter di Conte in campo, ma il tecnico arriva a Milano con i suoi dettami tattici già noti grazie alle sue esperienze pregresse. La prima indicazione sul futuro dei nerazzurri è data dai suoi giocatori ideali:

Ho due calciatori a cui faccio riferimento per indicare ciò che voglio dalle mie squadre. Sono modelli totalmente differenti, ma ugualmente vincenti. Il primo è Andrea Pirlo, che aveva un piede fantastico con cui ti metteva la palla sui piedi anche a 70 metri di distanza. Il segreto, però, era la sua determinazione negli allenamenti: trainava il gruppo e nessuno fiatava con lui davanti a tutti. Il secondo è N'Golo Kante: dà sempre tutto, si mette a disposizione della squadra e corre per tutti i 90 minuti più gli allenamenti, sempre con il sorriso sulle labbra. Ai miei giocatori chiederò sempre questo.

È stata la prima stagione di riposo per Conte, che ha sempre impegnato il suo tempo con ritiri e squadre. Nell'unico anno di pausa, dopo il ritiro da calciatore, si è dedicato al corso di Coverciano ed è diventato allenatore. Quest'anno si è goduto Puglia, famiglia e mare:

È stato un riposo relativo perché ero impegnato tra la sistemazione dei documenti e il tenermi sempre aggiornato guardando più partite possibili. Certo, ho avuto anche modo di godermi la famiglia. Sono stato ad EuroDisney con mia moglie e mia figlia, poi sono tornato a Lecce per le nozze d'oro dei miei genitori. Sono stato al mare, a casa mia, ma ho anche parlato di calcio con mio padre Cosimino. È l'unica persona a cui spiego le sostituzioni, anche se non è sempre d'accordo con me. Lo farò anche quando comincerò con l'Inter, non vedo l'ora di iniziare questa avventura.