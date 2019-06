Caso Neymar: l'avvocato abbandona Najila Trindade

Mi accusa affermando che la geolocalizzazione del suo dispositivo punti nel mio ufficio. La mia cliente ha una posizione totalmente contraria all'etichetta, al buon senso e alla verità. Mi sarebbe piaciuto avere a disposizione questo tablet, lo avrei potuto dare alla polizia per usarlo e rinforzare la sua condizione di vittima. Ma io rinuncio al mandato perché la relazione tra un avvocato e il suo cliente si basa sulla fiducia e, in questo caso, non mi fido più. Spero che la verità venga alla luce.

In quel momento la ragazza ha accusato il suo legale di aver partecipato attivamente al furto con scasso all'interno del suo appartamento per sequestrare il tablet e toglierlo così dalla disponibilità degli atti. A spiegare la situazione ci ha pensato lo stesso de Andrade:

Ad oggi è stata diffusa invece solo una piccola parte, in cui si vede la stessa modella colpire più volte con schiaffi il brasiliano del Psg, per poi essere allontanata con i piedi dal calciatore. La rottura definitiva tra la Najila Trindade e il suo avvocato è arrivata nella giornata di lunedì.

E dal momento che questo dispositivo elettronico non è stato ritrovato, Danilo Garcia de Andrade ha dato seguito a quanto promesso, abbandonando il suo ruolo in questa vicenda. All'interno del tablet ci sarebbe, secondo le ricostruzioni di Najila Trindade, il video integrale di 7 minuti della presunta aggressione subita dalla ragazza da parte di Neymar .

Già nei giorni scorsi il legale aveva avvertito la sua assistita che nel caso in cui non fosse uscito fuori il "tablet scomparso" entro la mezzanotte, allora la loro collaborazione si sarebbe conclusa.

