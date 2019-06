Prima di lasciar andare l'ex tecnico del Napoli, il Chelsea vuole trovare l'accordo con il nuovo allenatore. Incassato intanto il no di Allegri.

di Redazione Fox Sports - 11/06/2019 11:51 | aggiornato 11/06/2019 12:03

Doveva essere ieri il giorno giusto per liberarsi dal Chelsea e volare a Torino per firmare con la Juventus. Ma la separazione consensuale tra Maurizio Sarri e i Blues non è ancora arrivata, e così la nuova avventura dell'ex tecnico del Napoli non può ancora iniziare. A spiegare il motivo di questo ennesimo slittamento è La Repubblica, secondo cui il Chelsea non vorrebbe lasciar andare Sarri prima di aver trovato un nuovo allenatore.

Nelle scorse ore la società londinese ci ha provato con Allegri, ricevendo in risposta un secco no. Un rifiuto inatteso che ha quindi costretto il Chelsea a virare su altri due obiettivi: Frank Lampard e Rafa Benitez.

Il primo viene da una super stagione trascorsa sulla panchina del Derby County, trascinato a un passo dalla Premier League, il secondo avrebbe invece intenzione di lasciare il Newcastle e legarsi nuovamente al Chelsea (ha ottimi rapporto col patron dei Blues Roman Abramovich). Più lontano Javi Gracia, manager Watford. Insomma, bisognerà aspettare che il Chelsea faccia la sua scelta. Solo allora la Juve potrà abbracciare il suo nuovo allenatore.