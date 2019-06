Il centrale portoghese piace a mezza Europa, ma le Merengues hanno trovato la chiave per convincere il Benfica: anche De Tomas nell'operazione.

di Andrea Bracco - 11/06/2019 11:53 | aggiornato 11/06/2019 11:58

Il Benfica è stata una delle squadre più seguite dagli scout europei durante l'ultima stagione. La squadra portoghese è tornata a mettere in vetrina alcuni giocatori davvero interessanti, tutti potenziali protagonisti nella prossima sessione di calciomercato. Quello più gettonato è senza dubbio Joao Felix, frizzante peperino offensivo che nelle ultime ore sembra essere finito nel mirino del Manchester City. Il classe 1999 ha impressionato la maggior patte degli addetti ai lavori che quest'anno hanno invaso le tribune dell'Estadio Da Luz: di questo lotto fa parte anche la Juventus, presente ufficialmente un paio di volte per seguire da vicino anche Ruben Dias, centrale difensivo che sta facendo impazzire un sacco di squadre.

Classe 1997, Dias è uno dei nuovi prodotti della scuola difensiva lusitana: cresciuto nel vivaio delle Aguias, nonostante la giovane età è già riuscito a mettersi in mostra per le sue prestazioni di qualità assoluta, corredate da un ottimo cammino in Europa League al termine della quale - nonostante l'uscita prematura - è stato inserito nella lista dei giovani profili da seguire nel prossimo futuro. I bianconeri lo hanno approcciato a più riprese, ma le richieste del presidente Vieira si fermano alla clausola rescissoria attualmente fissata a 60 milioni di euro, una cifra decisamente alta che ha costretto la dirigenza a una ritirata strategica.

Poi è stato il turno dell'Atletico Madrid, una squadra chiamata a rinnovarsi sensibilmente in chiave futura visti i tanti addii incassati al termine di questa stagione. Il portoghese avrebbe le caratteristiche adatte per inserirsi a meraviglia nella retroguardia a quattro di Diego Simeone, andando a prendere il posto di un califfo come Diego Godin col quale, oltre alla somiglianza fisica, ha in comune l'eleganza e la spigolosità in marcatura sull'avversario. Ma anche in Inghilterra Dias pare avere molti estimatori: di lui hanno chiesto notizie le due compagini di Manchester, il Liverpool e l'Arsenal. Interessi trasformatisi in sondaggi, i quali potrebbero presto essere spazzati via da una reale maxiofferta.

Il Real Madrid punta Ruben Dias: offerto De Tomas come contropartita

Il Real Madrid è partito all'attacco di Ruben Dias. A riportare l'indiscrezione è il quotidiano portoghese O Jogo, poi ripreso dagli spagnoli di Diario As. La trattativa sembra già essere avviata e incanalata sui binari giusti per una fumata bianca. Il centrale della nazionale, fresco vincitore della Nations League, passerebbe alle Merengues a titolo definitivo a una cifra più contenuta, abbassata dall'inserimento nella trattativa del centravanti Raul De Tomas. L'ormai ex numero 9 del Rayo Vallecano, rientrato nella capitale per fine prestito, vuole giocarsi le proprie opportunità in un contesto di livello e sa che a Valdebebas non c'è posto per farlo.

Così il suo trasferimento al Benfica, club che lo aveva già cercato l'anno scorso, adesso potrebbe concretizzarsi lasciando così soddisfatte entrambe le parti in causa. Il possibile affare di mercato permetterebbe al Real Madrid di portarsi a casa l'acquisto numero sei in vista della prossima annata, dopo gli arrivi di Hazard, Jovic, Rodrygo, Eder Militao e Ferland Mendy, quest'ultimo bloccato nelle ultime ore per più di 50 milioni di euro dal Lione. Con l'eventuale arrivo di Ruben Dias, sarebbero già circa 400 i milioni investiti da Florentino Perez per rafforzare i Blancos, nonostante manchino ancora almeno due elementi di spessore richiesti da Zidane.

Originario di Amadora, il talento lusitano è una scoperta di Rui Vitoria: il tecnico, che nel 2016 guidava le Aguias, lo ha lanciato nella mischia a 19 anni ancora da compiere ottenendo risposte immediate. La sua crescita è stata rapida ed esponenziale, a tal punto che nella stagione successiva era già titolare inamovibile della retroguardia benfiquista. Nel marzo del 2018 è stato convocato per la prima volta in nazionale, entrando poi a far parte dell'elenco dei 23 convocati per il Mondiale russo dell'estate successiva. Destro naturale, con il club ha messo insieme 8 gol in 85 presenze totali entrando nella top 11 dell'ultima Liga Sagres, campionato che a breve potrebbe abbandonare per sbarcare definitivamente in Liga.