Il tecnico ha indicato il francese come l'obiettivo primario di una campagna di rafforzamento sontuosa: il Manchester United vuole almeno 150 milioni, ma la volontà del giocatore potrebbe risultare determinante.

di Simone Cola - 11/06/2019 14:37 | aggiornato 11/06/2019 14:41

A venti giorni dall'apertura ufficiale del calciomercato, nonostante gli acquisti già conclusi di Eder Militao, Hazard e Jovic, il Real Madrid non ha alcuna intenzione di fermare una rivoluzione che in realtà è già partita a marzo, all'indomani del ritorno in panchina di Zinedine Zidane. Dopo un difensore e due attaccanti è ora il momento di rinforzare il centrocampo e il nome è di quelli da far tremare i polsi: Paul Pogba, stella della Francia e del Manchester United.

Secondo quanto riportato da Marca sarebbe proprio Pogba il prescelto da Zinedine Zidane per rinforzare la linea mediana delle merengues, lui e nessun altro: il tecnico avrebbe infatti scartato le alternative rappresentate da Donny van de Beek e Christian Eriksen e chiesto a Florentino Perez di fare tutto il possibile per portare il francese al Bernabeu per inserirlo in un centrocampo da favola che già può contare su nomi come Modric, Kroos e Casemiro.

Non si tratterà di un'operazione semplice: il Manchester United, che per averlo ha sborsato a suo tempo oltre 100 milioni di euro alla Juventus, non intende privarsi di Pogba per meno di 150 milioni di euro. Si tratta di una cifra che frena anche un colosso come il Real Madrid, a maggior ragione dopo le recenti operazioni di calciomercato che hanno coinvolto Hazard e Jovic, tuttavia il club proverà concretamente ad accontentare il suo allenatore. Sul buon esito della trattativa potrebbe risultare determinante la volontà dello stesso Pogba, che considera chiuso il suo ciclo all'Old Trafford e vuole a tutti i costi giocare per Zidane.

Dopo averlo affrontato da avversario Paul Pogba vuole adesso giocare nel Real Madrid di Zinedine Zidane.

Al di là del fascino esercitato da una squadra e da un allenatore che ha sempre ammirato, Pogba non sarebbe più convinto del progetto tecnico del Manchester United: le voci di un possibile cambio al vertice dei Red Devils lo hanno turbato tanto quanto i deludenti risultati ottenuti nelle ultime tre stagioni trascorse con la maglia del club inglese, che aveva lasciato giovanissimo per affermarsi nella Juventus e dove è tornato nel 2016 circondato da enormi aspettative.

Qualcosa non è andato come previsto e adesso Pogba, 26 anni compiuti a marzo, non intende più perdere tempo: spingerà per un trasferimento al Real Madrid ed è disposto anche ad abbassarsi lo stipendio per permettere alla trattativa di andare in porto. Se il giocatore vede nelle merengues il club giusto per puntare a vincere tutto, Zidane vede in lui il giocatore ideale per il modulo tattico che ha in mente. Pogba garantisce infatti un buon numero di gol - nell'ultima stagione ne ha messi a segno ben 16 - oltre alla nota completezza tecnica e fisica.

Particolare di non poco conto, il francese non avrebbe alcun problema di adattamento alla nuova realtà parlando benissimo lo spagnolo grazie alla compagna, la modella boliviana Maria Salaues. Più di Eriksen e di Van de Beek, che piacciono al club, Pogba per Zidane garantirebbe uno sbocco offensivo importante in più, un uomo capace di liberare spazio per gli attaccanti rendendo il Real Madrid, che freme per riprendersi il trono d'Europa dopo una stagione disgraziata, davvero inarrestabile.