Da Eriksen a Rashford, passando da de Gea, Willian e Sessegnon, in Inghilterra sono molti i profili di spessore che potrebbero liberarsi tra un anno a parametro zero.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 11/06/2019 16:37 | aggiornato 11/06/2019 16:42

Con la sessione estiva pronta a entrare nel vivo prende forma anche il calciomercato legato ai giocatori in scadenza di contratto nel giugno del 2020. In tal senso la Premier League è ricchissima di occasioni, calciatori al loro ultimo anno di vincolo con gli attuali club che - proprio in virtù dello status dei loro tesserati - potrebbero essere costretti a vendere, andando così a creare un circolo virtuoso di scambi facendo circolare denaro sonante. Già, perché nonostante i contratti di questi atleti scadano a breve, va anche considerato che - per quanto riguarda il contesto inglese - si parla pur sempre di gente in grado di fare la differenza, quindi capace di scatenare ugualmente aste furibonde tra i tanti top club europei che ambiscono ad assicurarsi le loro prestazioni.

È il caso per esempio di Christian Eriksen, uno dei profili individuati dal Real Madrid per il centrocampo: le Merengues vedono nel danese il perfetto innesto per una mediana che, con il suo inserimento nelle rotazioni, aumenterebbe vorticosamente la qualità della manovra. Eriksen nelle ultime stagioni è cresciuto molto, diventando uno dei leader di un Tottenham capace di recente di spingersi fino alla finale di Champions League, poi persa con il Liverpool. Gli Spurs lo valutano addirittura 86 milioni di euro, una cifra incredibile se consideriamo che il giocatore non parrebbe in procinto di rinnovare il contratto per raggiungere a breve Madrid, dove hanno intenzione di ricominciare con gli acquisti "galacticos" per tornare immediatamente a vincere.

Poco dietro il danese, a livello di valutazioni attuali si fa largo Marcus Rashford, attaccante della nazionale inglese e del Manchester United, cresciuto nelle giovanili dei Red Devils e già al centro di alcune trattative di mercato che lo vedrebbero abbandonare il nord del paese in direzione Barcellona. A oggi la dirigenza dello United chiede circa 80 milioni di euro, una valutazione alta ma nemmeno troppo se ne consideriamo l'età e le potenzialità. Rashford quest'anno ha trovato il suo spazio ma ha anche pagato le costanti incertezze a livello di direzione tecnica. Con Solskjaer le cose sembravano essere migliorate, ma la voglia di cambiare aria potrebbe prendere definitivamente il sopravvento.

Marcus Rashford potrebbe lasciare in estate il Manchester United: la punta classe 1997 piace al Barcellona, che lo aveva già sondato a gennaio

Premier League, tanti addii in casa Manchester United: Rashford e de Gea ai saluti?

Scendendo di valore va monitorata la situazione legata a David de Gea, portiere spagnolo che dopo parecchi anni sembra destinato a salutare la Premier League. L'estremo difensore del Manchester United avrebbe ricevuto di recente una ricchissima offerta del PSG, deciso a consegnargli la titolarità in una sorta di passaggio di consegne con Gianluigi Buffon. L'ex canterano dell'Atletico Madrid era seguito anche dal Real, che lo scorso anno ha però deciso di puntare forte su Courtois. Ecco che allora la pista parigina potrebbe rivelarsi l'unica vera possibilità concreta, una sfida stuzzicante per uno dei portieri più completi al mondo.

Un altro che a breve potrebbe lasciare l'Inghilterra è Willian, esterno offensivo del Chelsea un po' in ombra durante il lasso di tempo della gestione di Maurizio Sarri. Il brasiliano ha sul piatto una proposta per il rinnovo ma prima vuole capire chi siederà sulla panchina dei Blues nella prossima stagione. Il Chelsea lo valuta 50 milioni di euro, 10 in più di Toby Alderweireld, difensore del Tottenham che piace all'Ajax, deciso a (ri)portarlo in Olanda all'interno di un processo che coinvolgerebbe anche il suo compagno e connazionale Jan Vertonghen. Il fatto è che Marc Overmars, responsabile tecnico dei Lancieri, difficilmente potrà sborsare gli attuali 70 milioni richiesti dagli Spurs. Se Ajax sarà, quindi, entrambi non devono rinnovare, perciò se ne parlerà eventualmente nel 2020.

Tra i giocatori che sicuramente lasceranno i loro attuali club di appartenenza ci sono Ilkay Gundogan e Ryan Sessegnon. Il primo, attualmente tesserato per il Manchester City, avrebbe avuto anche un paio di richieste dall'Italia, ma la società inglese per cederlo chiede almeno 40 milioni di euro. Il centrocampista tedesco però quest'anno toccherà quota 29 anni, diventando un affare poco conveniente per le casse nostrane. Più interessante, ma ugualmente difficile, sarebbe mettere le mani sulla freccia mancina del Fulham: con i Cottagers retrocessi Sessegnon saluterà la compagnia, magari per accasarsi in quel Tottenham che già la scorsa estate avrebbe fatto follie per averlo.

Ultimi, ma non per importanza, a chiudere questa speciale graduatoria di mercato troviamo altri due giocatori del Manchester United. Il primo è Nemanja Matic, strappato due anni fa al Chelsea e mai diventato veramente un riferimento per la squadra. Il secondo è Eric Bailly, ivoriano sul quale si può ancora lavorare in previsione futura. In Premier League lo aveva voluto José Mourinho, salvo poi bocciarlo in tempo zero a causa di alcune amnesie difensive costate care ai Red Devils. L'ivoriano, che al Villarreal aveva fatto vedere grandi cose, potrebbe tornare in Liga, dove Valencia e Siviglia di recente hanno chiesto notizie sulle sue condizioni.

Premier League: 10 occasioni di mercato in scadenza nel 2020