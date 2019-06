Rossoneri vicini a un punto di svolta per il tecnico doriano, con il suo procuratore pronto ad incontrare il patron Massimo Ferrero. Kessié lascia l'Italia?

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 11/06/2019 14:25 | aggiornato 11/06/2019 14:30

Marco Giampaolo e il Milan, ci siamo quasi. Il tecnico di Bellinzona, ormai pronto a lasciare la Sampdoria, si prepara ad accasarsi in rossonero: a lui il difficile compito di ripartire da zero, o quasi, con l'aiuto di Paolo Maldini e, qualora si arrivasse ad un accordo, Frederic Massara: quest'ultimo, pupillo di Walter Sabatini e suo ex braccio destro, pare esser pronto a sposare la causa meneghina per la parte legata al calciomercato. Per quanto riguarda la risoluzione del contratto in essere tra l'ex tecnico di Empoli e Siena e la Doria, invece, Il Corriere dello Sport riferisce di un incontro che si terrà entro domani tra Tullio Tinti e il presidente blucerchiato Massimo Ferrero.

Un summit, questo, che dovrebbe portare alla separazione tra le parti, con Eusebio Di Francesco che sembrerebbe pronto a prendere il posto di Giampaolo in quel di Genova. A quest'ultimo il compito di portare in alto il Milan all'insegna dei dettami del bel calcio, nella speranza che il calciomercato avallato da Ivan Gazidis porti in dote una squadra più affamata seppur, come pronosticabile, decisamente meno esperta rispetto ai fasti di un tempo.

La mancata qualificazione in Champions League, però, obbligherà il club ad almeno una cessione importante, se non addirittura due: in quest'ottica di sacrificio potrebbe rientrare Franck Kessié, con l'ex Cesena e Atalanta che ha mercato soprattutto in Premier League. Stando a quanto riferito dal Daily Express, addirittura, tre club londinesi - nello specifico Arsenal, Tottenham e West Ham - avrebbero spostato il mirino sul mediano ivoriano: il prezzo del cartellino sarebbe già stato fissato, con Kessié che saluterebbe in caso di offerte da 34 milioni di euro, al cambio 30 milioni di sterline.

Calciomercato Milan: Franck Kessié potrebbe essere il big sacrificato per favorire nuove operazioni in entrata.

Calciomercato Milan: Massara e il sogno Kouamé

Un interessante retroscena di mercato, intanto, è stato svelato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato: l'Originale. Detto della trattativa ormai in stato avanzato tra Massara e il Milan, è interessante scoprire come il dirigente ex Roma avesse praticamente chiuso la trattativa che avrebbe portato Christian Kouamé in giallorosso. Possibile dunque che Massara stesso possa decidere di proporre la stessa ipotesi ai rossoneri in caso di accordo, provando così a riformare una coppia capace di fare sfacelli al Genoa nella prima parte della scorsa stagione assieme a Krzysztof Piatek. Una pista, quella dell'ex Cittadella, che sarebbe anche in linea coi parametri societari di Elliott, che attraverso Gazidis aveva tracciato degli identikit di giovani futuribili e dal gran talento come prossimi acquisti del nuovo corso milanista.