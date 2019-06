Il presidente partenopeo allontana le voci su un presunto interessamento: "Non ci abbiamo mai pensato". E Maurito manda un messaggio distensivo alla società.

Con tutta probabilità Mauro Icardi sarà uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato. Il centravanti dell'Inter, di recente escluso dalla lista dei 23 convocati dell'Argentina in vista della Copa America, sta passando un 2019 a dir poco burrascoso, cominciato con la vicenda legata alla fascia di capitano e poi proseguita con un'esclusione dalla squadra, rientrata definitivamente solo in occasione del rush finale, dove gli uomini di Luciano Spalletti si sono ritrovati loro malgrado a giocarsi l'accesso in Champions League all'ultima giornata.

In queste settimane la società sta cercando di capire come comportarsi nei riguardi del proprio numero 9: in tal senso l'arrivo in panchina di Antonio Conte potrebbe essere decisivo visto che, secondo i beninformati, il tecnico leccese non sarebbe particolarmente felice di doversi rapportare con l'argentino, ben spalleggiato peraltro da una Wanda Nara che non ha mai risparmiato stilettate alla dirigenza in più occasioni, durante le decine di ospitate in tv. Nel frattempo Icardi è stato accostato a varie squadre, estere ma soprattutto italiane. Dopo Juventus e Roma, il bomber nelle ultime ore è arrivato il turno del Napoli, la cui porta è stata chiusa dal presidente Aurelio De Laurentiis in persona:

L'acquisto di Icardi non è mai stata nemmeno un'idea. Posso assicurarvi che non lo vogliamo comprare.

Una storia che finisce ancora prima di iniziare. In effetti, nonostante la suggestione di vederlo in azzurro sarebbe stuzzicante, il giocatore non rientra nei parametri del club partenopeo né a livello di cartellino né, soprattutto, come ingaggio. Per capire l'impossibilità anche solo di parlarne, basta infatti pensare agli otre 9 milioni di euro chiesta da Wanda Nara per rinnovare il contratto. Cifre mostruose, che il Napoli non può permettersi di spendere.

Che cosa succederà adesso? Secondo le indiscrezioni rilanciate da Tuttosport, Icardi - nonostante i comportamenti della biondissima moglie e agente - avrebbe espresso la chiara volontà di rimanere a Milano. Al centro di questa presa di posizione ci sarebbero anche motivi extracalcistici legati alla famiglia, con i figli ormai ambientati nella metropoli lombarda e Wanda che, di recente, ha ripreso la carriera televisiva. La strategia è quindi quella di provare a ricucire con l'Inter, che però avrebbe già definitivamente scaricato il calciatore.

Icardi non accetterà destinazioni diverse dalla Juventus, ma a Torino - qualora dovesse concretizzarsi l'arrivo di Sarri - non ci sarebbe spazio per un profilo con le sue caratteristiche. Un bel rebus, che andrà risolto al più presto: come detto in precedenza, Conte non smania dalla voglia di lavorarci assieme e addirittura avrebbe già chiesto il parere ai senatori dello spogliatoio, i quali hanno confermato un certo stato di insofferenza verso il compagno di squadra. E, ora come ora, sembra complicato anche inserirlo in una trattativa che preveda Paulo Dybala come parziale contropartita.

L'unica soluzione sembra quindi quella di chiedere un confronto a Steven Zhang per cercare di fargli cambiare idea, magari puntando sulle motivazioni di un rilancio che - dopo il brutto epilogo stagionale - in Maurito potrebbero rafforzarsi col passare del tempo. Il ventaglio delle ipotesi si ferma qui: guardandola dalla prospettiva societaria, il giocatore rimane comunque una risorsa importante, un asset che non ci si può permettere di svendere. Proprio per questo sarà fondamentale l'intervento del presidente, l'unico in grado di risolvere definitivamente una grana dalla quale l'Inter rischia di uscire indebolita.