Il difensore olandese dell'Ajax frena sul futuro: "Un onore che i grandi club mi cerchino, ora ci penserò e deciderò il mio futuro".

di Luca Guerra - 11/06/2019 14:43 | aggiornato 11/06/2019 14:48

Prima l'invito, catturato dalle telecamere, di Cristiano Ronaldo a seguirlo a Torino, poi una piccola frenata nella marcia di avvicinamento al Barcellona. Due indizi non fanno una prova se si parla di calciomercato, ma di certo c'è che il passaggio di Matthijs De Ligt dall'Ajax ai blaugrana non è ancora definito. Ad ammetterlo lo stesso difensore olandese sulle colonne del Mundo Deportivo.

Il centrale difensivo, che il 12 agosto spegnerà 20 candeline, era stato protagonista domenica sera al termine della finale di Nations League tra Portogallo e Olanda di un simpatico siparietto con Cristiano Ronaldo. L'asso della Juventus, al momento dei saluti nel cerchio di centrocampo, gli aveva rivolto una semplice quanto chiara domanda: "Vieni alla Juve?". Sulle prime, De Ligt non aveva inteso l'invito, rivelato poi dal diretto interessato ai media olandesi e liquidato con un sorriso e un pensiero alle meritate vacanze.

Messaggio chiaro: dopo una stagione condita da 64 partite ufficiali giocate tra Ajax e nazionale olandese, De Ligt vuole staccare la spina e non pensare immediatamente alle sirene di calciomercato che da mesi lo inseguono. Il difensore sembra non avere alcuna fretta di decidere il suo futuro:

Non so se sia il momento di andare al Barcellona, devo rifletterci su durante le mie vacanze. Per me è stata una stagione spettacolare. I grandi club mi cercano? Un onore, ora potrò pensarci e decidere il mio futuro

Una frenata nel percorso di avvicinamento al Barcellona, club che accoglierà in estate l'ormai ex compagno di squadra Frenkie De Jong e che sembrava anche la meta del difensore classe 1999. Secondo quanto riporta AS, l'olandese non sarebbe convinto dell'offerta del club catalano e starebbe valutando la proposta del PSG, con la Juventus che resta in agguato. De Ligt non ha però limitato le sue riflessioni solo al club blaugrana. Nel corso della chiacchierata è arrivata anche un'altra risposta a distanza al dialogo avuto con CR7 dopo Portogallo-Olanda:

Non presto attenzione a nessuno, devo scegliere io il mio percorso.

Determinato, granitico e impermeabile. In campo e fuori. De Ligt, il cui cartellino è valutato quasi 80 milioni di euro, ha le idee chiare per il suo futuro: in caso di addio all'Ajax, club dove è cresciuto e ha mosso i primi passi nel mondo del calcio, sceglierà la prossima destinazione in base allo spazio che gli sarà garantito e non al trattamento economico: