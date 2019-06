Lo storico coach italiano lascia i San Antonio Spurs e torna a far parte del nostro basket: per lui un doppio incarico da allenatore-presidente dell'Olimpia Milano.

di Stefano Summa - 11/06/2019 16:26 | aggiornato 11/06/2019 16:32

È iniziata una nuova epoca all'Olimpia Milano, tutta nel segno di Ettore Messina. Uno dei migliori allenatori espressi dal basket italiano, 4 volte campione dell'Eurolega con Virtus Bologna e CSKA Mosca e con decine di titoli nazionali nel palmarès tra Italia e Russia, ha infatti lasciato il ruolo di assistant coach dei San Antonio Spurs in NBA (al fianco del leggendario Gregg Popovich per ben 5 anni) e ha accettato l'offerta del club meneghino. Allenatore e presidente delle “basketball operations”, cioè con responsabilità dirette nella costruzione della futura Armani: questo il doppio incarico accettato dall'ex ct della Nazionale italiana, al rientro in Serie A dopo l'esperienza a Treviso nel 2005.

L'ingaggio di Messina è stato preceduto dalla rescissione consensuale del rapporto con Simone Pianigiani, che aveva ancora un altro anno di permanenza garantito dal contratto e la conferma verbale del presidente uscente Livio Proli. In un curioso parallelo con quanto successo sulla panchina degli azzurri nel 2016, l'allenatore senese lascia il posto al suo collega catanese dopo aver vinto 1 scudetto e 2 Supercoppe in 2 anni al timone dell'Olimpia. A Pianigiani sono costate care le consecutive eliminazioni al primo turno della Coppa Italia, lo 0-3 netto subito in semifinale playoff per mano di Sassari e soprattutto la cocente esclusione dai playoff nell'ultima annata di Eurolega.

Secondo quanto riportato da Sportando, Messina sarà legato a Milano con un accordo triennale, estendibile per un altro biennio, e sarà affiancato da una figura assimilabile a quella di un general manager o direttore sportivo (ancora da definire chi occuperà tale ruolo). Gli obiettivi della nuova guida tecnica dell'Armani saranno il ritorno alla vittoria sul suolo nazionale, il prosieguo dell'indubbio percorso di crescita in Europa portato avanti dal suo predecessore e la riaccensione del fuoco dell'entusiasmo in un ambiente depresso dalle delusioni stagionali e mai in piena sintonia con l'ormai ex coach Pianigiani.