Bufera in Inghilterra su alcuni direttori di gara. Tra i protagonisti c'è anche l'internazionale Martin Atkinson. Provvedimenti in arrivo?

di Antonio Gargano - 11/06/2019 15:13 | aggiornato 11/06/2019 15:18

Un torneo di golf che si è trasformato in una serie di notti brave. La Premier League finisce nella bufera per il comportamento di sei arbitri in vacanza in Indonesia. I direttori di gara sono stati immortalati con diverse donne mentre consumavano alcool sull'isola di Batam, nota zona turistica del sud-est asiatico.

Married Premier League referees cavort with party girls on alcohol-fuelled Indonesia charity trip https://t.co/JDWnlUVyUc pic.twitter.com/aJ4zkoNYxH — MailOnline Sport (@MailSport) June 10, 2019

A riportare immagini e testimonianze dell'accaduto è stato il Sun, che ha trascinato gli arbitri inglesi nell'occhio del ciclone. Stando a quanto riportato dal tabloid britannico, i protagonisti della vicenda sono figure centrali del calcio inglese: in prima linea c'è Martin Atkinson, internazionale dal 2006 e tra i più longevi della Premier League, poi Graham Scott, Roger East, David Coote, Andre Marriner e Kevin Friend.

Le foto pubblicate sui giornali confermano la presenza dei fischietti inglesi nei night club della zona, in compagnia di numerose ragazze e con qualche bicchiere di troppo su tavoli e banconi. Immediato il polverone nel Regno Unito che ha travolto Football Association, organizzazione degli arbitri e le rispettive famiglie dei personaggi fotografati in Indonesia.

Caos in Premier League, 6 arbitri fotografati in Indonesia con alcool e donne

Dei sei arbitri presenti in Indonesia, l'unico a non essere sposato è Coote: imbarazzo, dunque, per le famiglie degli altri cinque direttori di gara coinvolti, mentre si attende di capire se ci saranno sanzioni da parte della federazione per danni d'immagine e comportamento contrario ai parametri prefissati. L'associazione degli arbitri non ha ancora espresso un suo parere sulla vicenda, probabilmente in attesa di chiarire quanto accaduto, così come la FA e la Premier League.

Fa fede, al momento, la testimonianza raccolta dal Sun. Una persona che ha assistito alle scene ha così commentato l'episodio:

Era tutto molto squallido, c'erano ragazze giovanissime e questi uomini che avevano la stessa età dei loro genitori. Dal modo in cui bevevano e ballavano, a primo impatto avremmo potuto pensare che fossero calciatori, ma mai arbitri.

Lo scopo del viaggio in Indonesia era un torneo di golf al quale avrebbero partecipato i sei arbitri, ma in ogni caso non si tratta di una novità: lo stesso Atkinson, tra i direttori di gara più in vista sia in Inghilterra sia nel panorama europeo, organizza frequentemente eventi benefici di carattere sportivo. Non solo golf, ma anche gare ciclistiche con donazioni da parte dei concorrenti e degli spettatori.

Referees of the Premier League enjoyed the holiday a trip to Indonesia. 🤯😱😈🥳🤐 pic.twitter.com/iBI9u7fTTq — Moises Lopez (@chapoisat) June 10, 2019

Di recente, l'arbitro di Bradford ha raccolto una somma di denaro poi devoluta per il sostegno di un ospizio nel Regno Unito e di un ospedale proprio in Indonesia, ragion per cui la visita in Asia non aveva destato alcun sospetto sulle intenzioni dei protagonisti. Le foto del Sun, però, cambiano la prospettiva del loro ruolo e del loro intento: probabile, a questo punto, un intervento dell'associazione degli arbitri.