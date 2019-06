Nel mondiale delle moto derivate di serie Johnny Rea ha scalzato dal trono King Carl Fogarty, si corrono tre gare a weekend, c'è il monogomma ed ogni contatto è ora punito dalla Race Direction, che vuole corse più sicure.

11/06/2019 15:23 | aggiornato 11/06/2019 16:11

Venti anni fa la SBK era diversa. Tanto diversa. Dal 1999 ad oggi, il mondo è cambiato, le abitudini pure, la tecnologia ha preso il sopravvento sulle azioni umane. Ma non su tutte: nelle gare motociclistiche è ancora il pilota a determinare il risultato finale, benché ora sia egli supportato da centraline elettroniche, ingegneri e computer molto più di quanto non lo fosse nel passato. A fine anni Novanta le derivate di serie stavano vivendo un periodo d'oro, trainate dalle vendite numerose di modelli stradali e dall'informazione cartacea. Adesso gli utenti che acquistano un veicolo a due ruote sono pochi ed internet regna sovrano.

Nel 1999 il re della categoria era britannico - inglese - e la regina era italiana. Carl "The King" Fogarty dominava in lungo ed in largo con la Ducati 996, la Rossa di Borgo Panigale che tutti desideravano. Quasi tutti, a dire la verità: le Case presenti erano impegnate direttamente nel campionato e Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Aprilia avevano alle spalle i rispettivi reparti corse. Oltre, naturalmente, alla già citata Ducati, che era più factory che mai, in una griglia sempre completa e con quattro piloti per ogni fila dello schieramento.

Di soldi ne giravano tanti nel paddock. La moneta unica europea era nata il primo gennaio di quell'anno, ma ogni Paese aveva ancora la propria valuta. In Italia la lira consentiva affari d'oro, tra piloti e team in una impronta azzurra e pure internazionale. Il mondiale dell'epoca vedeva in griglia piloti arrivati da ogni continente, e le wild card presenti in ogni tappa erano sempre competitive ed agguerrite. L'ambiente era rilassato e selvaggio allo stesso tempo, il dito medio non mancava mai come la birra bionda e gelida. I duelli in pista sembravano scontri tra cow boy ed il pubblico arrivava oceanico in circuito. Sì, qualche caratteristica della SBK è decisamente mutata. In meglio od in peggio, lo lasciamo decidere ai vostri gusti personali.

Gli occhi folli e spiritati di Carl Fogarty erano il simbolo della SBK negli anni Novanta

SBK: la stagione 1999 e le sportellate in pista

Dal Sudafrica al Giappone, passando per Australia, Europa e Stati Uniti. Non mancava quasi nulla al calendario 1999, che prevedeva due manche per ogni round, entrambe da disputarsi la domenica. Anzi, la parola più calzante sarebbe "consumare", perché ogni gara era un vero e proprio combattimento. Come disse in telecronaca un celebre commentatore dell'epoca, "assistiamo ad un numero superiore di sorpassi in un singolo giro della SBK rispetto alla somma di tutte le gare del mondiale di Formula 1" ed aveva ragione. Per contare i cambi di posizione al vertice occorreva un pallottoliere o una buona calcolatrice, senza dimenticare che ogni moto iscritta poteva giocarsi la vittoria.

Ma il re era lui e - non per caso - il popolo britannico lo aveva soprannominato The King. Carl Fogarty, inglese di Blackburn, era disposto a tutto pur di tagliare il traguardo per primo. Avete presente i contatti visti a Jerez in questa stagione? Ebbene, sarebbero state bazzecole per Foggy & Soci, che si menavano come pugili in pista e... si prendevano a cazzotti nel paddock! Chiedete a Pierfrancesco Chili di raccontarvi Assen dell'anno prima... la cosa bella era che, dopo i litigi, tutto finiva lì. Più o meno.

Forte della sua esperienza e con una Ducati 996 bicilindrica difficile da battere, Carl riuscì nell'impresa di conquistare il quarto titolo. La resistenza dell'americano Edwards con la Honda RC45 Castrol (preparata dalla HRC) e del compagno di squadra australiano Corser durò poco. Molto bene anche Slight, Yanagawa, Chili e Haga, con la RSV mille di Goddard in luce quando trovava le condizioni giuste. La fine del campionato ha premiato Fogarty ed il team Ducati Performance, che insieme hanno lavorato, corso e... sgomitato meglio di tutti.

La doppia manche domenicale ha lasciato spazio a tre gare per weekend e la prima Superpole

Troy Corser impegnato nella Superpole della Superbike in Germania

Non incoronava un unico vincitore la SBK vecchio stampo, ed ai tifosi piaceva così. Due le gare da correre, tutte di domenica, La prima intorno all'ora di pranzo, la seconda nel pieno del pomeriggio. Tra una frazione e l'altra la Supersport 600, mentre meccanici e piloti pensavano a lavorare o a riposarsi. Ora il format prevede tre partenze. La corsa lunga del sabato assegna punteggio pieno, come quella domenicale. La Tissot Superpole Race è di soli 10 passaggi, con punteggio ridotto.

In fondo, anche il nuovo programma è interessante: in due giorni su tre del weekend, lo spettatore in circuito e quello televisivo può vedere sorpassi, azione e duelli per il podio. Promosso. Ciò che manca davvero è la prima Superpole di sempre. Erano 16 piloti che entravano in pista per un giro secco. Dal sedicesimo al primo, in ordine decrescente. Con un solo tentativo buono e gli occhi puntati addosso, i numeri e lo show toccavano livelli altissimi. In quel clima di suspence e limite, il più bravo era Troy Corser, maestro della Superpole originale. Il più rapido dell'era moderna è Tom Sykes, che interpreta un regolamento rivisto negli anni.

Da più gommisti nel paddock, al 2004 con la fornitura unica Pirelli

Toseland detiene il primo titolo SBK caratterizzato dalle gomme Pirelli fornite a tutti i piloti

Soprattutto Michelin e Dunlop avevano portato avanti una guerra che non aveva nulla da invidiare a quella vista nel Motomondiale. A dire il vero, le due Case di pneumatici erano ancora più impegnate nelle derivate di serie di quanto non lo fossero nei prototipi. Il motivo era semplice: le motorizzazioni quattro tempi dilagavano ed i modelli presenti in griglia erano veri e propri laboratori viaggianti per il prodotto finale al consumatore.

Con coperture slick evolutissime e dalle misure dedicate, Michelin, Dunlop, Pirelli e - qualche sporadica volta - Bridgestone, servivano i piloti ufficiali e le strutture più abbienti. I tempi sul giro crollavano ma i costi salivano alle stelle. Inoltre, spesso si assisteva ad un gap troppo ampio tra corridori con gomme di prima scelta da quelli di secondo piano. Non potendo ogni squadra permettersi trattamenti privilegiati, l'organizzatore Flammini ebbe una delle tante geniali idee.

Ecco nel 2004 la fornitura unica Pirelli, che ha iniziato a portare in pista un numero impressionante di pneumatici. Uguali per tutti. Le mescole e misure disponibili erano diverse, ogni pilota optava per l'opzione preferita, e non restava che trovare il giusto assetto della moto. Il modo di lavorare cambiò e scesero le spese relative a questa voce. In tante occasioni si poteva assistere all'exploit di un pilota under dog, che aveva sfruttato bene gomme e possibilità che queste offrivano. La vittoria ed il podio non erano più un miraggio per i team privati.

Con le wild card lo spettacolo era garantito

Carta selvaggia o, se vogliamo, come rompere le uova nel paniere ai piloti iscritti a tutto il campionato. Il regolamento tecnico dell'epoca era uguale per ogni campionato nazionale o, perlomeno, molto simile. Nel caso in cui le preparazioni di motore e telaio fossero differenti, nessun problema: i team e gli importatori provvedevano, schierando in pista moto che non avevano niente da invidiare a quelle ufficiali. A volte erano pure più competitive.

Temutissimo il round giapponese di Sugo, con tanti corridori locali veloci e scatenati come kamikaze. Andare a vincere laggiù era impresa non da tutti. Stesso discorso Laguna Seca, USA, con gli "ospiti" americani in grado di vincere gare e monopolizzare i podi. La conoscenza perfetta del tracciato aiutava, come il pubblico amico. Andare a Donington o Brands Hatch era pure peggio: i britannici provavano a mettersi in luce con ogni condizione, specialmente con la pioggia. Dura la vita per i titolari, con nomi nuovi in ogni appuntamento del calendario. Tutto questo oggi non è possibile e, se vediamo una wild card, è presente solo in un paio di round, come Imola.

Le vendite delle moto e gli ingaggi: il professionismo era prima o adesso?

Frankie Chili con la tuta del team Suzuki SBK

Anche se è difficile scucire dalla bocca dei piloti meglio pagati le cifre esatte oggi percepite, fidatevi: nel 1999 giravano molti più soldi ed i corridori percepivano stipendi milionari. Ritiratosi dal mondiale un anno prima - il 1998 - Scott Russell non ha mai tenuto nascosti i propri guadagni, da vera star di Hollywood. Fogarty, Corser (che cambiava una Lamborghini al mese) Slight, Edwards, Haga... ognuno di loro percepiva cifre oggi inimmaginabili. Il pluricampione Johnny Rea arriverebbe a totalizzare quanto Bostrom sommando due o tre stagioni complete. E Ben era "solo" una wild card.

La grossa differenza tra ieri ed oggi risiede nel fatto che tutti i piloti avevano un ingaggio. In questo presente "professionistico" molti partecipanti corrono gratis, portano la valigia o percepiscono esclusivamente i premi gara. Il sistema è peggiorato, anche a causa del numero ridotto di motociclette vendute. Se il mercato tira, Case e team attingono, gli sponsor attirano e tirano. Altrimenti, bisogna inventarsi qualcosa e la griglia 2019 con soli 19 partenti la dice lunga.

I tracciati ed il pubblico

Monza, Brands Hatch, Sugo, Kyalami, Hockenheim, Sugo, la vecchia Assen e la ancora presente Imola, Questi sono solo alcuni esempi di quali e come fossero le piste SBK. In ogni tracciato erano "le palle" del pilota a fare la differenza ed il pubblico poteva assistere da più vicino alle gesta dei corridori. L'avvento di Dorna ed alcune modifiche richieste dalla Formula 1 hanno appiattito le insidie o cancellato dal calendario alcuni dei mitici impianti elencati.

La folla delle derivate era unica, bellissima, variegata. Innanzitutto, i tifosi si presentavano in circuito a bordo della propria moto, ricoprendo distanze non indifferenti. Ciò oggi avviene raramente. Sebbene i duelli in pista fossero feroci ed all'arma bianca, non si è mai assistito a insulti, minacce, sfottò o episodi di censura. Fogarty muoveva dal Regno Unito un popolo di adepti, che bevevano e festeggiavano (a volte nudi) ma gli hooligans che si incontrano oggi in MotoGP nemmeno si immaginavano.

Nel 2019 la situazione è differente. Le piste sono sì più sicure, ma garantiscono meno spettacolo e sorpassi. Il pubblico non raggiunge i numeri di fine anni Novanta e non si veste ad hoc come all'epoca. La bombetta british dei supporter di Hodgson ed il coccodrillo dei tifosi di Corser adesso non sono presenti. Sugli spalti e nei prati, qualcosa manca. Meno motociclisti tra il pubblico pagante, meno famiglie. Ma lo stesso rispetto per tutti ed una intatta passione. Lo zoccolo duro della SBK è difficile da estirpare, anche se la new generation deve ancora comprendere che tipo di competizioni offra la categoria.

Il nuovo Re è Rea. Ancora per molto? Bautista ha messo in difficoltà Johnny

Rea è il più vincente pilota di tutta la storia della SBK

Se vent'anni fa il simbolo era Fogarty, oggi è Johnny. D'accordo, il nordirlandese le sta prendendo sonoramente dal nuovo arrivato Bautista, ma il numero 1 è ancora lui, dall'alto dei quattro mondiali consecutivi vinti e coi suoi numeri da record. Foggy rosso Ducati, il Cannibale verde Kawasaki. Carl il sanguigno, Jonathan il calcolatore. L'inglese l'antisportivo, il pilota di Belfast il professionista per antonomasia. Un abisso differenzia i due campioni, che meriterebbero un capitolo espressamente dedicato.

Direzione Gara: troppo permissiva all'epoca o troppo severa oggi?

Premettendo che nel 1999 era raro lo sventolare di una bandiera rossa e i piloti avrebbero corso pure con l'Arca di Noè su pista allagata, possiamo dire che tutto è cambiato. Anche nell'analisi delle dinamiche di gara. Se prima i tamponamenti, i sorpassi oltre il limite ed i contatti rappresentavano l'abitudine, al giorno d'oggi si tende a bandire l'eccessiva irruenza. Jerez lo dimostra: errare humanum est, perseverare autem diabolicum. Ogni singolo sbaglio viene oggi punito e sanzionato ed al pilota sopra le righe non si perdona nulla. I "puristi" preferiscono l'atteggiamento del 1999, ma oggi le corse sono più sicure. E, ve lo garantiamo, di piloti fighetti in SBK nemmeno se ne parla.