Con la rivincita a Stomping Grounds già fissata, The Beast Slayer si prepara per affrontare Baron Corbin, tenendo sempre sotto controllo Lesnar.

di Marco Ercole - 10/06/2019 19:00 | aggiornato 10/06/2019 20:24

Venerdì è andato in scena a Jeddah il PPV di wrestling WWE Super ShowDown, ma le superstar di Raw e SmackDown devono già entrare nell'ordine di idee di prepararsi per il prossimo evento. Stomping Grounds, infatti, si terrà tra appena due settimane e molti dei match saranno delle rivincite di quanto già visto in Arabia Saudita.

Quella che vi racconteremo questa notte (a partire dalle 6 troverete su questo articolo tutte le WWE News e gli Highlights della puntata di Raw del 10 giugno 2019), sarà dunque la penultima puntata del roster rosso prima del prossimo PPV e si terrà al SAP Center di San Jose, in California.

I punti su cui si concentra la WWE nella presentazione di questo show, partono ovviamente dalla situazione legata all'Universal Champion. Dopo essere riuscito a evitare l'incasso della valigetta del Money in the Bank da parte di Brock Lesnar a Super ShowDown, Seth Rollins dovrà prepararsi per un nuovo match contro Baron Corbin, che ha dato la colpa all'arbitro per la sua ultima sconfitta.

WWE Shane McMahon e Drew McIntyre festeggeranno a WWE Raw

WWE News, preview Raw 10 giugno 2019

In programma anche una celebrazione, quella di Shane McMahon e Drew McIntyre, usciti vittoriosi (in un modo o nell'altro) dal match contro Roman Reigns. E ancora, cosa succederà tra la Raw Women's Champion Becky Lynch e Lacey Evans a meno di due settimane dal loro secondo incontro con in palio il titolo?

Il campione degli Stati Uniti, Samoa Joe, sarà poi protagonista di una nuova puntata di MizTV, mentre Zack Ryder e Curt Hawkins dovranno difendere le loro cinture di campioni di coppia di Raw contro i Revival.

Gli ultimi punti sul sito ufficiale della World Wrestling Entertainment toccano il destino di Braun Strowman, per capire cosa succederà ora che ha battuto Bobby Lashley e, per concludere, un'attenzione particolare sarà data al WWE 24/7 Champion R-Truth, che tra l'altro è stato anche invitato sui social media da Bray Wyatt nella Firefly House... Non ci resta che aspettare domani mattina per il consueto racconto della puntata di Raw del 10 giugno 2019 fatto di WWE News e Highlights, che troverete come sempre qui su FOXSports.it a partire dalle 6 di domani mattina dell'11 giugno.

