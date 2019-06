Le parole del patron dei granata dopo la vittoria dei suoi ai calci di rigore.

di Redazione Fox Sports - 10/06/2019 08:29 | aggiornato 10/06/2019 12:35

Alla fine l'ha spuntata la Salernitana. Grazie alla vittoria ai calci di rigore ottenuta in casa del Venezia, i granata hanno strappato il pass per la permanenza in Serie B. Un risultato arrivato tra mille polemiche per il caos che ha caratterizzato la cadetteria nelle ultime settimane.

Al termine della sfida si è preso la scena Claudio Lotito, uno dei personaggi più contestati del momento. Il patron dei granata ha svelato un curioso retroscena che lo ha fatto diventare decisivo nella finale playout.

All'intervallo, infatti, il portiere Alessandro Micai stava per essere sostituito a causa di un giramento di testa. Menichini aveva già ordinato il cambio, poi è intervenuto Lotito che ha cambiato le carte in tavola:

Ho detto a Micai ci avrebbe fatto vincere la partita e alla fine è rimasto in campo

Una versione confermata dal tecnico Menichini:

Lotito è entrato nello spogliatoio mentre al giocatore girava la testa e non se la sentiva di proseguire. Io avevo preparato la sostituzione, mentre il presidente ha chiesto dei sali minerali per Micai e gli ha detto di continuare a giocare. Poi sappiamo com'è andata a finire. Se è stato un mancato rispetto dei ruoli? La domanda è lecita, però il suo è stato un intervento risolutivo

Lotito: "Tutti hanno provato a mandare in C la Salernitana"

Lotito ha proseguito così:

Tutti hanno provato a mandare in C la Salernitana. Questa squadra era stata costruita per i playoff, compromessi da un blackout generato da un ambiente ostile che ha minato la serenità attorno alla squadra. Abbiamo vinto una battaglia tutti insieme, ora si ripartirà con una nuova stagione, memori di questa situazione. Mi auguro che chi ha messo in atto queste iniziative (riferimento alle contestazioni dei tifosi, ndr) la smetta, altrimenti ognuno si regolerà. Io ho investito molto, ma i giocatori della Lazio non vogliono più venire in prestito a Salerno perché sentono un clima non favorevole

Poi ha concluso: