di Franco Borghese - 10/06/2019 01:35 | aggiornato 10/06/2019 11:40

Una gara che lascia tanta delusione. Il Venezia ha perso il playout di Serie B contro la Salernitana di Claudio Lotito. L'ha perso in maniera beffarda dopo esser passato in vantaggio al 41' con gol di Marco Modolo, sufficiente per pareggiare il 2-1 subito all'andata. E quando la Salernitana, a fine primo tempo, è rimasta in 10 per il rosso rimediato da Minala, i giochi sembravano fatti.

Invece i veneti non sono più riusciti a segnare nemmeno un gol. Non ci sono riusciti fino al 90', non ci sono riusciti ai supplementari. Poi, arrivati ai rigori, ne hanno sbagliati 2 su 4. Sì, perdere così fa male. Per questo a fine partita mister Serse Cosmi era arrabbiatissimo:

Non ho l’amarezza, ho il vomito. Mi ha fatto male vedere che i miei ragazzi piangevano. Ma sono stati eroici a preparare in cinque giorni due partite così importanti. Sia chiaro che sputerò in faccia a chi mi rimprovererà questa retrocessione. A quest'ora sarei dovuto essere al mare da tempo. Qualcuno se la prenderà con Bentivoglio e Coppolaro, ma non dovevamo giocare i playout. Mi spieghino perché ci siamo ritrovati qui. Volevano vedere il sangue e lo hanno avuto.

Il Venezia, fra l'altro, ha giocato il playout di Serie B con la Curva vuota, in sciopero contro la decisione di far disputare gli spareggi, ma in un certo senso piena di livore. Il club, finito il campionato, era convinto di essere salvo. Così gli era stato comunicato, e invece è retrocesso. Sì, così fa davvero male.

Serie B, il Venezia retrocede. Tacopina è furioso: "Non mi considero ancora in Serie C"

Il presidente del Venezia, Joe Tacopina, al termine della partita è intervenuto in conferenza stampa e ha espresso tutta la sua rabbia. L'imprenditore italo-americano ha promesso di dare battaglia. Farà ricorso perché per lui queste due partite non andavano giocate. Per lui il Venezia doveva essere salvo.

Non sono solo arrabbiato, sono disgustato per quel che è successo. Un mese fa abbiamo ricevuto la lettera del presidente della Lega B Balata che affermava che il Venezia fosse salvo. Ci sono delle regole che non sono state rispettate. La squadra ha giocato alla grande, anche se in realtà non avremmo dovuto giocare. Sono profondamente disgustato dalla Serie B. Comunque sia chiaro che non abbiamo smesso di lottare, non mi considero ancora in Serie C. Al momento ci sono ancora tante decisioni da prendere. Ci sarà anche un’assemblea di Lega, vediamo cosa succederà in quell'occasione. Bisogna capire cosa succederà il 24 giugno quando ci saranno le iscrizioni.

Abbiamo lottato, ci abbiamo creduto, purtroppo non è bastato. Grazie a chi ci ha sempre sostenuto tutto l’anno e a chi è sempre stato con noi. #NonÈLaFine pic.twitter.com/jagQghVeMY — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) June 9, 2019

Non va infatti escluso che la Serie B, dall'anno prossimo, passi dalle attuali 19 alle 20 squadre. A quel punto il Venezia avrebbe le carte in regola per essere ripescato. Per ora è solo un'ipotesi, ma non va scartata. Quel che è certo è che anche quest'anno in Serie B si vivrà una lunga e turbolenta estate.