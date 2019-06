SPAL, ufficiale: Semplici prolunga fino al 2021

Semplici adesso avrà l'obiettivo di conquistare un'altra permanenza in Serie A e, perché no, migliorare quel 13esimo posto a quota 42 punti che tanti applausi ha strappato. Da ricordare in stagione anche i succcessi contro Juve, Lazio e Roma, vittorie che rimarranno nella storia della società ferrarese e che portano la firma del tecnico toscano.

