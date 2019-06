Lo ha svelato il tecnico ceco dopo la doppietta realizzata dall'attaccante contro la Bulgaria: "In Nazionale ha un ruolo più centrale e gode di maggiore fiducia".

10/06/2019

Sono arrivati segnali molto positivi per la Roma l'altra sera da Praga, dove alla Generali Arena, lo stadio dello Sparta, cioè praticamente casa sua, Patrik Schick ha segnato una doppietta nel match valido per le qualificazioni a Euro 2020 fra la Repubblica Ceca e la Bulgaria.

Una doppietta, oltretutto, decisamente provvidenziale, perché gli ospiti erano passati in vantaggio con un colpo di testa chirurgico e potente di Popov dopo appena due minuti. Tutto da rifare, ma al centro dell'attacco c'era lui, l'attaccante giallorosso che è riuscito a ribaltare il risultato, consentendo alla sua Nazionale di ottenere la prima vittoria nel girone e agguantare così il secondo posto alle spalle dell'Inghilterra capolista.

Belle e diverse le reti, a testimonianza di un bagaglio tecnico di sicuro valore, anche se non ancora del tutto espresso, almeno in giallorosso. Da opportunista dell'area di rigore la prima, un sinistro praticamente dal dischetto a seguito di una percussione di Jankto; di destro al termine di un'azione personale in profondità e uno slalom fra i difensori in piena area, la seconda.

Schick: un gol di sinistro e uno di destra nella doppietta contro la Bulgaria

Schick, doppietta in Nazionale

Con questa doppietta, Patrik Schick è arrivato a 7 gol realizzati con la maglia della Nazionale della Repubblica Ceca in 17 partite, un'ottima media soprattutto considerando che i minuti giocati sono poco più di mille. Una media che lo avvicina a quella che aveva tenuto nella stagione alla Sampdoria - 13 gol in 35 match - il suo periodo migliore in Italia. Alla Roma, infatti, fra infortuni e un ruolo più defilato che evidentemente gli si addice meno, il ceco non è ancora riuscito a rendere al meglio. Lo dicono, bene, anche i numeri: 8 gol in 58 partite, uno ogni 380 minuti giocati, una media, insomma, quasi da difensore.

Un rapporto non sempre facile quello fra Schick e Dzeko alla Roma

Kotal: "Alla Roma pativa Dzeko"

Ed è proprio sul suo ruolo nella Roma e sul dualismo con Dzeko che ha puntato Vaclav Kotal, il responsabile della Nazionale ceca under 17 che lo conosce molto bene, nel suo commento alla fine del match:

Patrik ha avuto dei problemi con la presenza di Dzeko, che è il leader dell’attacco della Roma e con lui in campo Schick doveva spostarsi a destra. Il ruolo che ha qui in Nazionale, invece, è perfetto per lui, gli dà fiducia e gli consente di credere nelle sue qualità. In Serie A è cresciuto parecchio anche a livello di esperienza. Anche oggi ha dimostrato di saper segnare di destro e di sinistro e di saper lavorare bene sotto pressione. Finalmente potremmo aver trovato un nuovo bomber, dopo Koller e Baros.

Intanto mentre il bosniaco è sempre più vicino all'Inter - da colmare solo la distanza fra l'offerta nerazzurra intorno ai 10 milioni e la richiesta giallorossa, poco meno del doppio - Schick conta di trovare più spazio da prima punta nella Roma, anche se l'approdo sempre più prossimo di Marco Giampaolo al Milan ha fatto scattare le prime voci di un interessamento rossonero nei suoi confronti, con alla finestra anche l'Olympique Marsiglia di Villas Boas.