In Spagna brillano i colori arancione e blu del pilota olandese su R1 ufficiale, primo errore e caduta in gara di Bautista con la Ducati, lento ed in difficoltà Davies con la stessa Panigale V4 R di Alvaro.

di Mirko Colombi - 10/06/2019 13:14 | aggiornato 10/06/2019 13:19

Strano il sesto round stagionale della SBK. Sappiamo che l'aggettivo appena proposto sia indefinibile, ma i motivi per questa scelta si sono sprecati. A Jerez è successo di tutto, in pista, nei garage ed in Direzione Gara. Nelle tre corse principali disputate, piloti che non avevano mai sbagliato, hanno commesso errori (quasi) imperdonabili. Le polemiche esplose nel paddock hanno fatto salire una temperatura di suo già alta. I risultati decisi dalla pista sono stati poi alterati da penalizzazioni notificate con marche da bollo.

Il colore più limpido visto in Andalusia è stato il blu. La Yamaha, anzi, le Yamaha sono apparse le moto più in forma della griglia. Senza farci confondere dai fogli pdf delle classifiche, il nostro giudizio si basa sulle qualità della R1 stessa, dei team che la schierano, dai commenti dei piloti e - ovviamente - dagli ordini d'arrivo. Il lavoro della Casa dei tre diapason sta venendo a galla e per nulla piano. Michael Van Der Mark ha vinto la manche domenicale ed è arrivato due volte secondo. Il corridore più concreto è stato l'olandese, sulla moto più equilibrata del lotto.

Eppure, sembrava poter diventare l'ennesimo weekend dominato da Bautista. Glorioso di fronte al pubblico amico sabato, sul gradino più alto nella Sprint Race, a terra nella frazione finale. Alvaro ha rovinato tutto proprio quando avrebbe potuto chiudere i conti - non numerici, ma psicologici - nei confronti di Rea. Invece, volando a terra come un principiante, il leader del mondiale lascia Jerez con qualche dubbio. Le domande nella testa le aveva proprio Johnny, protagonista di un episodio significativo il giorno prima. Il quattro volte iridato ha buttato giù Lowes, facendogli perdere il terzo posto. Nella corsia box è esploso un cinema mai visto. Non solo. Mentre gli addetti ai lavori lasciavano l'Angel Nieto a weeekend concluso, una seconda penalizzazione colpisce Melandri, innescando una seconda bomba. Non si può dormire sonni tranquilli in SBK.

SBK, Jerez: le pagelle

Michael Van Der Mark e Yamaha - Promossi

L'olandese - finalmente - è tornato a volare. "Magic Michael" Van Der Mark ha lavorato bene nelle prove, non ha ceduto alla tentazione di esagerare nella Superpole ed è stato veloce e concreto in tutte e tre le gare. Due secondi posti tra sabato pomeriggio e domenica mattina, la vittoria nella manche conclusiva. Chi pensa che il successo sia arrivato grazie alla caduta di Bautista, dovrebbe considerare i tempi sul giro del numero 60 ed un aspetto molto importante: nelle competizioni motoristiche ha ragione chi arriva al traguardo. Per primo.

Strano personaggio Van Der Mark. Eccovi nuovamente l'aggettivo proposto in precedenza: alto, quasi sempre serio, quasi sempre sorridente, indefinibile. Michael non si fa troppi problemi a dire ciò che pensa, con la diplomazia di un tifoso del PSV Eindhoven dopo una sconfitta con l'Ajax. Spontaneo e sarcastico. Veloce e concreto: il numero 60 detiene due titoli con le più piccole e meno potenti 600. la Stock e la Supersport. Non ci stupiremmo se centrasse anche un alloro con la 1000.

La R1, un po', somiglia all'olandese. Strana, difficile da capire, ma veloce e, da oggi, vincente. Non utili tirare il collo al motore a scoppi irregolari della Yamaha, più fruttuoso è guidare puliti, tondi e "senza fretta". Lo ha compreso Melandri, che ha ottenuto un bel podio, ci stava riuscendo Lowes, prima che venisse abbattuto da Rea. L'armata blu è costituita da 5 moto, tutte competitive. Baz e Ten Kate sono venuti a dar man forte e la vittoria di Van Der Mark con la quattro cilindri di Iwata potrebbe essere solo la prima di una lunga striscia. Cavaliere e cavallo PROMOSSI

Alvaro Bautista - Rimandato

Va benissimo vincere senza patemi la prima corsa. Va altrettanto bene conquistare pure la Tissot Superpole Race. Però, per la Spagna motociclistica, il main event è sempre quello di domenica pomeriggio. In una Jerez piena di pubblico mai visto così numeroso per le derivate, Bautista rappresentava l'attrazione principale. I tifosi amano Alvaro e adorano la Ducati, quindi, un eventuale successo in Gara 2 avrebbe sancito il dominio assoluto del numero 19, accompagnato da una festa finale.

Invece, la stranezza. "Bau Bau" è caduto, per la prima volta quest'anno in una competizione ufficiale. L'errore (premettendo che parlare è semplice, guidare al limite un po' meno) è apparo banale, evitabile. Con un passo superiore, il leader del mondiale poteva evitare di esagerare, invece, ha perso la linea in una curva a destra ed è scivolato. Troppa pressione? Distrazione? Nel giorno del colpo finale a Rea, Bautista si è dimostrato umano e non esente all'errore. Vedremo nei prossimi round se ciò capiterà ancora, nel frattempo RIMANDATO

Chaz Davies - Bocciato

Aveva dichiarato di non aver bisogno di partire per il Giappone come fatto da Lorenzo ma, forse, qualcosa di strano dovrebbe inventarselo. Deve meditare Davies, se già non lo ha fatto. Il confronto con il compagno di box Bautista è sempre più impietoso. Alvaro compete, vince, sta davanti e ci prova. Sempre. Chaz fatica, è lento, dice di aver compreso la Panigale V4 R, quando invece non ci ha capito un'acca. La vetta del mondiale è detenuta da un rookie che ha lo stesso materiale e trattamento del gallese, decisamente più esperto con le derivate di serie.

Ma non basta. Non forte in sella, Davies è andato forte a parole. In un primo momento, il numero 7 ha attaccato Rea, dicendo che Johnny non si trovasse colpevole per la prima volta di un un incidente di gara:

Non era la prima volta in cui Johnny sbagliava così. Rea non è nuovo a queste situazioni, quando sta davanti va tutto bene, mentre quando è nel gruppo le cose cambiano e ciò deve essere tenuto in considerazione

Dopo Gara 2 - nella quale il ducatista è stato steso da Melandri - Chaz si è accanito contro il ravennate Yamaha, che ha sicuramente sbagliato, ma che non meritava certe parole dall'ex compagno di squadra:

Melandri è stato ridicolo, però Marco è fatto così. Il suo errore è da ventenne, mentre lui ha 36 anni. Lui merita una penalizzazione e a Misano dovrà mettere le lenti in quei suoi occhiali. Melandri ha rovinato la mia gara

Può anche darsi che il numero 33 abbia rovinato la gara del ducatista che, comunque, non è mai stato tra i protagonisti del weekend. Se guardiamo la classifica piloti, Bautista ha totalizzato ben 300 punti, Davies solo 94. C'è una bella differenza tra i due. L'iberico parla poco e martella, il britannico si lamenta e va piano. Conosciamo il talento di Chaz e ci dispiace vederlo così dismesso. Per lui urge una reazione, già nel prossimo appuntamento di Misano. Altrimenti, addio team ufficiale. Meno parole, più fatti. BOCCIATO

Commissari FIM, due pesi, due misure

Due i piloti puniti e penalizzati a Jerez, Rea e Melandri. Johnny ha sbattuto in terra con una entrata killer il pilota Yamaha Alex Lowes, facendogli perdere il terzo posto. Sul podio è salito il nordirlandese, che poi si è visto sottrarre la posizione, con tanto di partenza dall'ultima casella della Superpole Race. Marco ha compiuto una manovra simile - se non identica - a quella di Rea domenica, rimediando a sua volta una penalizzazione, tuttavia diversa. A Misano il ravennate sarà costretto a scattare nella Superpole Race da sei posizioni più indietro rispetto al suo tempo segnato in qualifica.

Allora le domande sono due: perché Rea è stato punito con l'ultima posizione in griglia? Dopotutto, la manovra commessa dal pilota Kawasaki è stata la medesima di quella vista dal numero 33 Yamaha. Seconda cosa, perché Melandri pagherà dazio nella gara corta e non nella manche lunga del sabato? Sono stati applicati dagli Stewards FIM due misure con pesi diversi e nel paddock le polemiche sono andate avanti sino a notte fonda.

Il pensiero di Lucas Mahias per Niki Lauda

Lucas è un pilota francese che milita nella Superport 600, correndo per il team Kawasaki Puccetti. Iridato 2017 in questa difficile categoria, Mahias è riconosciuto per la propria vena estroversa, che mette in pista ad ogni uscita e che comunica con il suo iconico colore rosa shocking. A Jerez il transalpino sfoggiava un casco dedicato a Niki Lauda, raffigurante le grafiche e le tinte usate dal campione di Formula 1 nei tempi d'oro. Bella l'idea, bella pure la realizzazione, per un ambiente motociclistico che pensa anche alle quattro ruote.

Cena del sabato sera proteica per Rea, servita da Lowes

I due piloti coinvolti nel contatto di Gara 1 si sono poi chiariti ma, prima dei messaggi reciproci, sul profilo Twitter del pilota Yamaha è apparsa una "cinguettata" molto ironica e sarcastica. Addirittura provocatoria. Alex - conoscendo il nickname di Rea (Cannibale) ha chiesto a Johnny cosa volesse per cena. Una bella bistecca con l'osso era la proposta di Lowes e l'osso sarebbe stato proprio lui, attaccato ed azzannato da dietro da un attacco scellerato del numero 1. Un paragone calzante, che fa capire quale sia il rapporto tra i due britannici impegnati in SBK.