L'ex capitano non è stato coinvolto nelle ultime decisioni prese dalla società e paga i rapporti tesi con Baldini, braccio destro di Pallotta. Possibile divorzio in vista?

di Andrea Bracco - 10/06/2019 12:08 | aggiornato 10/06/2019 12:11

Mentre la Roma progetta il proprio futuro Francesco Totti è in vacanza. La bandiera giallorossa non prenderà parte al meeting decisivo organizzato da Franco Baldini a Londra, dove il presidente James Pallotta metterà nero su bianco l'accordo con Paulo Fonseca. Sarà il tecnico portoghese a prendere in mano la squadra che fino a poche settimane fa era di Claudio Ranieri: l'ex allenatore dello Shakthar, che ha chiesto espressamente al club ucraino di liberarlo per raggiungere la Capitale, firmerà il contratto e poi si siederà al tavolo per definire le prime strategie di mercato in vista della sessione estiva.

In tutto ciò Totti - atteso in Italia dopo il meritato break di Montecarlo - ha un ruolo marginale, visto che non solo non è stato interpellato sulla scelta del profilo adatto al quale consegnare la squadra, ma non ha nemmeno ancora parlato direttamente con Fonseca. Il suo ruolo all'interno della società è ancora sconosciuto: l'addio di Daniele De Rossi ha convinto la società, forse come mossa distensiva verso la tifoseria, ad assegnargli un incarico di maggior responsabilità come quello del direttore tecnico, ma resta da capire quando gli verrà ufficialmente notificato il tutto.

Sia chiaro, il dirigente giallorosso si è più volte detto estimatore di Fonseca, ma non era la sua prima scelta: più volte i suoi impulsi lo avevano portato a suggerire la conferma di Ranieri o, in alternativa, a puntare su un Gennaro Gattuso in uscita dal Milan e voglioso di rivincita. La decisione definitiva però è stata presa nella City da un personaggio che ufficialmente non fa nemmeno parte dell'organigramma societario, bypassando colui che da due anni studia da dirigente senza di fatto avere un vero ruolo operativo, come sottolineato dallo stesso De Rossi in conferenza stampa di fianco a un Guido Fienga visibilmente imbarazzato.

Francesco Totti abbraccia Daniele De Rossi nella serata dell'addio alla Roma del centrocampista: la società ha paventato l'ipotesi di un nuovo ruolo per l'ex capitano, al momento escluso da tutte le decisioni importanti

Roma: Totti attende la nuova nomina, ma il suo futuro è incerto

Ci si interroga quindi sul fatto che Totti sia o meno adatto per affrontare al meglio le responsabilità che comporterebbe l'investitura da direttore tecnico. La cosa certa però è che l'ex capitano non ha più intenzione di fare l'uomo immagine, ma vuole dare il suo apporto concreto alla causa. In caso contrario, potrebbe arrivare una separazione che avrebbe dell'incredibile, vista la sua militanza ultraventennale passata a difendere i colori giallorossi. Secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche da capire se eventualmente ci siano le possibilità di diventare il coordinatore del settore giovanile, ruolo in cui Totti potrebbe sensibilmente dare la sua impronta.

Insomma, sono ragionamenti che andranno fatti al più presto perché la situazione va sistemata in maniera definitiva e, soprattutto, in breve tempo. In chiave prima squadra, la sua figura sarebbe di riferimento soprattutto per lo spogliatoio, ma Francesco avrebbe anche il compito di confrontarsi quotidianamente con Petrachi, col quale parlerà di mercato e cercherà di usare la sua fama magari per convincere profili di spessore ad accettare il nuovo progetto sportivo della Roma. Lui stesso, nel mese di marzo, aveva precisato che - non avendo intenzione di diventare un allenatore - avrebbe intrapreso la carriera da dirigente, assicurando che qualora avesse avuto più poteri le cose sarebbero cambiate.

La situazione quindi sembra abbastanza chiara: nonostante i 4 anni di contratto, Totti è chiamato a fare delle valutazioni soprattutto sul proprio futuro, visto che - come confermato di recente anche da Claudio Ranieri - la percezione che si ha di lui in questo momento è quella di un simbolo al quale garantire eterna riconoscenza e non, contrariamente, quella di una risorsa importante per la Roma. Perché una storia d'amore possa funzionare ci vanno stima e fiducia da entrambe le parti. La passione non basta, nemmeno se ti chiami Totti e hai giurato fedeltà eterna alla squadra che ti ha cresciuto.