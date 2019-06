Il centrocampista francese della Fiorentina, che piace anche ai partenopei, potrebbe essere il primo rinforzo messo a disposizione dal club giallorosso al nuovo allenatore Paulo Fonseca.

di Simone Cola - 10/06/2019 10:38 | aggiornato 10/06/2019 10:43

Raggiunto l'accordo con Paulo Fonseca, la Roma comincia a muoversi sul calciomercato con l'obiettivo di rinforzare la rosa che l'allenatore portoghese avrà a disposizione in vista di una stagione, la prossima, dove i giallorossi saranno chiamati a rientrare nel giro che conta della Serie A che nell'edizione appena conclusa li ha visti centrare un deludente sesto posto.

Salutati Monchi, De Rossi, Di Francesco e Ranieri, la Roma ripartirà dal nuovo ds Petrachi - per liberarlo dal Torino potrebbe essere necessario rinunciare al baby Cangiano - e da Paulo Fonseca, ex allenatore dello Shakhtar Donetsk che sarà ufficializzato in settimana ma con cui è già stata raggiunta l'intesa. Non finisce qui, dato che i giallorossi dovranno necessariamente intervenire sul calciomercato per migliorare una squadra che nell'ultimo anno ha avuto un rendimento decisamente deludente. Il primo regalo al nuovo tecnico potrebbe essere Jordan Veretout, centrocampista di 26 anni della Fiorentina che piace anche al Napoli.

Arrivato a Firenze decisamente in sordina, il francese si è ben presto imposto all'attenzione con un rendimento costante, mostrando personalità e buona presenza in zona gol. Qualità che hanno attirato l'attenzione del Napoli, che da tempo lo segue ma che non sembra disposto a investire i 20 milioni richiesti dal club gigliato. La Roma, dopo aver registrato il parere favorevole di Fonseca, sembrerebbe pronta a inserirsi, assicurandosi un giocatore che sembra finalmente pronto per palcoscenici importanti.

Jordan Veretout, 26 anni: gli ultimi due anni alla Fiorentina hanno rilanciato la sua carriera a medio-alto livello, Roma potrebbe essere la prossima tappa.

Emerso nel Nantes tra il 2011 e il 2015, Veretout ha fallito la prima volta che si è trovato a tentare il salto di qualità, trasferendosi in Premier League all'Aston Villa per 10 milioni di euro disputando però un campionato anonimo concluso con la retrocessione dei Villans. Ceduto in prestito al Saint-Etienne, dove è parso in ripresa pur senza incantare, è arrivato alla Fiorentina nel calciomercato estivo del 2017 per appena 7 milioni. In pochi avrebbero scommesso su una sua riscossa, ma certo è che le ultime due stagioni in riva all'Arno hanno decisamente smentito gli scettici.

Nei prossimi giorni, ufficializzato Fonseca, la Roma potrebbe passare dalle parole ai fatti e assicurarsi il francese, che molto difficilmente resterà a Firenze nonostante l'arrivo di Commisso e che oltre a quello del Napoli pare aver attratto anche l'interesse dell'Atalanta: i bergamaschi cercano innesti di qualità ed esperienza per affrontare la prossima stagione, che li vedrà all'esordio assoluto in Champions League, e Veretout sembra il profilo giusto, ma il concreto interesse dei giallorossi di Pallotta dovrebbe finire per tagliarli fuori.

Nelle ultime due stagioni giocate nella Fiorentina Jordan Veretout ha giocato un totale di 75 gare e segnato ben 15 gol, mostrando inaspettate qualità di regista e distinguendosi sui calci da fermo. Campione del mondo Under 20 nel 2013 insieme a Areola, Pogba, Thauvin, Kondogbia e Umtiti, a differenza dei compagni non ha ancora esordito nella Francia né ha vinto altri titoli a livello di club.