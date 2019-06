Il cugino del giocatore spagnolo, unico sopravvissuto all'incidente, ha spiegato alla Guardia Civil: "Stavo guardando fuori dal finestrino, sembrava che l'auto volasse".

di Redazione Fox Sports - 10/06/2019 16:27 | aggiornato 10/06/2019 16:32

Si è salvato per miracolo e a distanza di alcuni giorni dall'incidente racconta alla Guardia Civil quegli attimi terribili in cui ha visto la morte in faccia. Il cugino di Antonio Reyes, Juan Manuel Calderon, è ancora in ospedale a causa delle ustioni riportate nel tentativo di soccorrere gli altri due passeggeri.

Al volante della Mercedes Brabus S550 c'era l'ex giocatore di Real Madrid e Siviglia, che ha perso il controllo del veicolo dopo lo scoppio di uno pneumatico. Il mezzo viaggiava a 237 km/h su una strada dove il limite di velocità era di 120 chilometri orari. Per la "perla di Utrera" e suo cugino Jonathan non c'è stato niente da fare.

Non so cos’abbia fatto Josè - ha detto Juan Manuel Calderon, come riporta El Mundo - non ricordo. Non mi sono accorto di quello che stava succedendo perché stavo guardando fuori dal finestrino

L'auto ha lasciato sull'asfalto il segno di una frenata lungo 90 metri, poi è uscita di strada distruggendo un muro di cemento spesso 55 cm. "Stavamo volando", ha detto il cugino di Reyes, facendo intendere quanto terribile dev'essere stato lo schianto. Secondo le ricostruzioni, l'auto ha percorso 35 metri in aria prima di terminare la sua corsa.