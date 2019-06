Il ct azzurro benedice i ritorni in Serie A di Sarri e Conte: "Un bene per il calcio italiano".

di Marco Ercole - 10/06/2019 19:21 | aggiornato 10/06/2019 19:31

"Non c'è due senza tre", è un antico detto popolare che l'Italia di Roberto Mancini ha già trasformato in realtà sul campo. Dopo le vittorie con Finlandia, Liechtenstein e Grecia, però, adesso vuole provare a proseguire con l'altrettanto classico "e il quattro vien da sé". Sognano l'en-plein, gli azzurri. Che domani contro la Bosnia avranno l'occasione di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli Europei 2020, mantenendosi a punteggio pieno nel girone.

A presentare la partita contro Dzeko&co. ci ha pensato ovviamente il commissario tecnico, che in conferenza stampa sprona i suoi attaccanti ad andare a segno, visto che anche nel 3-0 sulla Grecia le reti sono arrivate da Barella, Insigne e Bonucci:

Ci mancano un po' i gol degli attaccanti, ma prima o poi arriveranno. Perché così è un po' anormale. A me va bene giocare bene prima di tutto. Perché poi quando si gioca bene, si gioca in attacco e si segna, non importa chi sia ad andare a rete. Dobbiamo esprimere un buol calcio ed è quello che stiamo cercando di fare. Quando ci sono partite importanti, però, i gol dei centravanti diventano decisivi.

Il ct Mancini prima di Italia-Bosnia

Qualificazioni Europei 2020, l'Italia si prepara per la Bosnia

Mancini si sofferma in particolare sulla prestazione di Andrea Belotti:

Ad Atene ad esempio ha fatto un grande lavoro, fornendo anche l'assist. Non ha segnato, ma ha fatto una gran partita.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, il ct annuncia che non ci saranno rivoluzioni in vista:

Ci sarà qualche cambio sicuramente, ma non tantissimi. Questo è il momento più difficile, perché bisogna prendere delle decisioni che scontenteranno qualcuno. Sono tutti bravi. Comunque giocando due gare ravvicinate dovremo considerare anche le condizioni fisiche. Non è semplice decidere vista la qualità dei calciatori.

Di certo l'approdo di Roberto Mancini in panchina ha portato una ventata d'aria fresca in Nazionale:

Io sono sempre rilassato, quando si gioca sempre bisogna studiare. Io sono qui perché mi diverto, mi piace allenare i ragazzi, sono tutti calciatori bravi, di qualità. È un piacere. Nell'ambito della Nazionale ci sono 30/40 giocatori e noi ne abbiamo sempre diversi molti bravi. Negli anni scorsi avevamo un atteggiamento magari più difensivo, ma ha portato i suoi frutti. Sul ranking l'obiettivo è continuare a vincere perché l'Italia non può stare in quella posizione. L'Italia è sempre stata terra di giocatori buoni. Dovevamo cercarli bene. Quando sono giovani hanno solo bisogno di un po' più di tempo.

Mancini e Bonucci in conferenza stampa

Mancini: "Un bene i ritorni in Serie A di Conte e Sarri"

Il commissario tecnico non pensa che questa Italia sia così più forte rispetto al recente passato:

Credo che l'Italia sia sempre stata forte, purtroppo ci sono dei momenti in cui le cose non vanno bene. Anche l'Italia che non si è qualificata ai Mondiali era forte. Sono dei momenti che vanno affrontati e superati. Ora, dopo la delusione dei Mondiali, c'è più entusiasmo per tornare ad essere una squadra forte, che proponga un bel calcio, che faccia difertire i tifosi. Proviamo a fare qualcosa di diverso e di impegnarci per migliorare sempre.

Il mirino passa poi sulla Bosnia:

Credo anche io che siano candidati forti per passare il turno e che in Finlandia sia stato solo un episodio. Pjanic è un grande calciatore. Fa girare la squadra, sarà molto pericoloso.

