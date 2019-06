QPR, stadio intitolato a Kiyan Prince, es academy ucciso a 15 anni

Kiyan Prince, ex academy del QPR ucciso nel 2006 a 15 anni, sarà ricordato per sempre con l'intitolazione dello stadio del club londinese.

di Antonio Cunazza - 10/06/2019 17:39 | aggiornato 10/06/2019 17:44

Veicolare la memoria sportiva e della comunità locale attraverso gli stadi è sempre stata una delle caratteristiche principali del calcio inglese, che lo hanno reso così iconico e ricco di storia nel corso degli anni. Proprio in questo senso si inserisce l'ammirabile iniziativa del QPR, club londinese che milita attualmente in Championship inglese.

La decisione del club è stata quella di intitolare il proprio stadio alla memoria di Kiyan Prince, ex giocatore dell'academy biancoblu ucciso a 15 anni nel 2006 in seguito a una lite fuori dalla sua scuola. L'impianto di Loftus Road, a ovest del centro città di Londra, a partire dalla stagione 2019/2020 si chiamerà Kiyan Prince Foundation Stadium.

La fondazione no-profit che darà il nome all'impianto è quella fondata dal padre di Kiyan, Mark Prince, in seguito alla tragica morte del figlio, e che si propone di educare i ragazzini in età scolastica sulla pericolosità degli scontri tra bande, del bullismo e dell'uso di armi (in particolare coltelli, più in voga fra i giovani inglesi), e sulla gravità delle conseguenze di tragedie simili per famigliari e parenti.

L'esterno di Loftus Road, a Londra, che dalla stagione 2019/20 prenderà il nome della Kiyan Prince Foundation

Il 18 maggio 2006, fuori dalla scuola London Academy nel quartiere di Edgware, nord di Londra, il 16enne Hannad Hasan si ritrovò davanti Kiyan Prince (15enne) che cercava di dividerlo in modo pacifico da un suo amico durante una lite. Soltanto per quel motivo, Hasan pensò di aver ricevuto una "mancanza di rispetto", ritornò dopo pochi minuti e colpì Kiyan con una coltellata al petto, che ne causò la morte.

Kiyan era considerato un talento in erba del QPR, giocava nelle giovanili del club ed era un ragazzo molto pacifico e sorridente. Sembrava avesse un futuro concreto davanti a sé nel calcio, e il club londinese ora ha deciso per il gesto di maggior valore possibile: intitolare lo stadio con il suo nome e alla sua memoria.

Non riesco a dirvi quanto significhi tutto questo per la mamma di Kiyan, e per tutta la nostra famiglia. Kiyan era un ragazzino fantastico e tutti ci raccontano di quanto fosse buono d'animo, e vedere lo stadio del QPR intitolato a lui è un sogno che si avvera

Nei mesi scorsi il QPR ha coinvolto i tifosi su questa decisione: è stato indetto un sondaggio nel quale ogni supporter dei Royals doveva indicare un'organizzazione no-profit locale che avrebbe avuto il privilegio di dare il nome a Loftus Road. Il 63% dei votanti ha scelto la Kiyan Prince Foundation, sottolineando ancor di più il forte legame fra il club e la comunità locale, nel ricordo più emozionante e sentito possibile.