Speriamo di vincere, ci aspetta una partita molto difficile contro i favoriti del girone. L'Italia sta giocando molto bene e diverte, sa nascondere il pallone a centrocampo e tecnicamente è di un altro livello. Mancini sta facendo un grande lavoro, ma il merito è anche dei leader di questo gruppo che sono riusciti a fare inserire i giovani dopo un periodo non facile per la Nazionale: non si vede molto spesso l'Italia fuori dal Mondiale. Dovremo mostrare un altro volto rispetto a quello visto contro la Finlandia, ma sono fiducioso. Proveremo a metterli in difficioltà

Vigilia di Italia-Bosnia, match valido per le qualificazioni a Euro 2020. In conferenza stampa ha parlato Miralem Pjanic, pronto a vivere una serata speciale all'Allianz Stadium, impianto che ospiterà la gara. Il centrocampista ha detto la sua anche sul prossimo allenatore della Juventus :

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK