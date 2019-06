Intanto, la Norvegia è partita col piede giusto . L'esordio nei Mondiali ha subito portato la Nazionale in testa al girone insieme alle padrone di casa della Francia, grazie al 3-0 ai danni della Nigeria. Nel tris del primo match c'è anche la firma di Lisa-Marie Karlseng Utland, che avrà il compito di sostituire la Hegerberg in attacco.

Per le ragazze norvegesi, lo sport più importante è il calcio. Purtroppo, nel nostro Paese le ragazze non hanno le stesse opportunità dei ragazzi.

Non hai trovato niente di meglio da fare prima dell'inizio dei Mondiali? Le giocatrici norvegesi hanno sudato e hanno meritato questa qualificazione e saranno fiere di rappresentare il nostro Paese. È una delle cose più importanti per chi gioca a calcio. Adesso sono sottoposte ad una forte pressione negativa per colpa della tua decisione. La nostra Nazionale merita di meglio.

Il calciatore norvegese, attualmente in Eredivisie al Vitesse ma di proprietà del Real Madrid, ha duramente contestato la scelta della Hegerberg, diffondendo su Instagram la sua opinione. I toni della risposta danno l'idea di quanto l'argomento sia diventato centrale nello sport del Paese, con posizioni forti prese anche dai calciatori direttamente interessati e non solo:

Nonostante il grande impatto creato dalla vittoria del Pallone d'Oro e della Champions League, la Hegerberg ha continuato la sua battaglia per la parità di trattamento , al punto da non guidare la sua Norvegia nei Mondiali femminili. Tra tanto sostegno e opinioni favorevoli, spicca però il parere del suo collega e connazionale Martin Odegaard , che si è apertamente schierato contro questa decisione.

#FIFAWWC | La curiosità📌 Nei giorni scorsi Ada #Hegerberg 🇳🇴, la giocatrice più forte in circolazione, ha deciso di non partecipare al Mondiale. Colei che ha vinto di tutto, tranne proprio la Coppa del Mondo. Un segno di protesta contro le discriminazioni nel calcio femminile. pic.twitter.com/i098C0nWuF

La sensazione che ai Mondiali femminili manchi qualcosa si accentuerà nella fase a eliminazione diretta, quando le campionesse cominceranno a fare la differenza negli stadi di Francia. All'edizione di quest'anno non sta partecipando Ada Hegerberg , Pallone d'Oro in carica, per una battaglia contro la disparità di trattamento del calcio femminile rispetto a quello maschile.

Il Pallone d'Oro femminile ha deciso di non partecipare ai Mondiali per sensibilizzare il pubblico sulla disparità con gli uomini. Il collega si oppone.

