Il centrocampista del Manchester City è stato eletto miglior giocatore della competizione: ecco come l'ha presa il fuoriclasse della Juventus.

di Redazione Fox Sports - 10/06/2019 10:03 | aggiornato 10/06/2019 12:09

Ha vinto il Portogallo. Grazie all'1-0 firmato Guedes nel match contro l'Olanda, la Nazionale di Fernando Santos si è imposta nella prima edizione della Nations League. A vestire i panni dell'assist man nell'atto conclusivo della competizione è stato Bernardo Silva, che al fischio finale è stato eletto miglior giocatore del torneo.

Ronaldo’s reaction when he learns Bernardo Silva won the player of the tournament ahead of him. Always jealous to see his teammates take the spotlight.



Can’t script this🤦🏽‍♂️#messi #ronaldo #jealousbyfireboy pic.twitter.com/enlKza6RfF — J Campbell (@campbellworld_) June 10, 2019

Una decisione che Cristiano Ronaldo non si aspettava: credeva di essere lui l'MVP, soprattutto dopo la tripletta rifilata in semifinale alla Svizzera che era valsa l'accesso alla finale. E invece, nonostante il titolo di capocannoniere della Final Four in tasca, il riconoscimento è andato al centrocampista del Manchester City.

Come raccontato da AS, quando gli altoparlanti dello stadio Do Dragao hanno annunciato il nome di Bernardo Silva, le telecamere si sono soffermate su Ronaldo che è apparso improvvisamente scuro in volto. Nessuna sorpresa, CR7 è fatto così. Vuole vincere qualsiasi trofeo e non accetta mai la sconfitta. Non si diventa numero uno al mondo per caso.