Dopo una prima stagione di transizione il tecnico dei partenopei vuole entrare nella lotta per lo Scudetto. E su Sarri vicino alla Juventus dice: "Scelte che disorientano, ma il tempo aggiusta tutto."

0 condivisioni

di Simone Cola - 10/06/2019 10:57 | aggiornato 10/06/2019 11:01

Quando è tornato in Italia, per sedere sulla panchina del Napoli reduce dal triennio con Maurizio Sarri e da uno Scudetto sognato e quasi sfiorato, Carlo Ancelotti è stato chiaro fin dal primo momento, affermato di non essere venuto "per pettinare le bambole". Adesso, dopo un anno di rodaggio e dopo aver ereditato una squadra di grande spessore che però, di fatto, non era la sua, uno degli allenatori più vincenti in circolazione non intende nascondersi dietro un dito.

Per questo, in attesa delle mosse di calciomercato del presidente De Laurentiis e del ds Giuntoli - per adesso è arrivato il terzino Di Lorenzo dall'Empoli, costato 10 milioni - il tecnico del Napoli tira le somme di una stagione di transizione appena messa alle spalle e conclude l'intervista al Corriere dello Sport in edicola oggi con un messaggio battagliero e che fa ben sperare il pubblico partenopeo.

La fionda è tirata ed è pronta a colpire.

La parata su Milik con cui Alisson ha eliminato il Napoli ai gironi di Champions mantenendo in corsa il Liverpool futuro vincitore.

Napoli, Ancelotti si esprime su Sarri alla Juventus: "Il tempo aggiusta tutto"

Puntare allo Scudetto si può e si deve, a maggior ragione dopo un anno in cui oltre a confermarsi come seconda forza del campionato, pur non insidiando mai veramente la Juventus, il suo Napoli si è distinto con una serie di buoni risultati anche in campo europeo: pur uscendo ai gironi di Champions League, infatti, Insigne e compagni sono andati a un passo dall'eliminare i futuri campioni d'Europa del Liverpool.

Fino a dicembre la squadra è andata benissimo, se non avessimo incontrato il Liverpool nel girone di Champions saremmo passati tranquillamente. Alla ripresa qualcuno è calato e ci siamo ritrovati soltnato nella fase finale. Il primo anno è stato di transizione.

Adesso viene il bello e il difficile. Perché sarà necessario accorciare le distanze sulla Juventus, che salutato Allegri è prossima a ingaggiare Maurizio Sarri, per tre anni un simbolo proprio del Napoli e dei napoletani, che adesso mal digeriscono quello che considerano un vero e proprio tradimento.

Il legame tra Sarri e il pubblico di Napoli è stato un legame molto forte, ha aderito intensamente al progetto e alla napoletanità. Che qualcuno viva male questa situazione è comprensibile, ma Maurizio è un professionista e il mestiere a volte ti porta a fare scelte che possono disorientare. Il tempo comunque aggiusta tutto.

Un punto di vista decisamente diverso da quello del presidente De Laurentiis, che prima si sofferma su un mercato che dovrà essere più che ragionato e quindi snobba la questione relativa al possibile matrimonio tra il suo vecchio allenatore e i grandi rivali bianconeri.

Siamo molto contenti del lavoro svolto da Ancelotti in questa prima stagione, siamo l'unico club tra i grandi che non affronta una rivoluzione e questo ci permetterà di costruire una squadra ancora più forte. Ma l'estate è lunghissima, prima di acquistare dovremo sfoltire, del resto con Sepe, Grassi e Inglese abbiamo un patrimonio notevole di giocatori in prestito. E abbiamo già comprato Di Lorenzo. Sarri alla Juve? Sono completamente distaccato da questa vicenda, con la maggiore età ognuno si assume le responsabilità delle proprie azioni.

Nonostante le smentite del numero uno del Napoli il Corriere dello Sport svela anche il prossimo obiettivo di calciomercato del Napoli, un giocatore che potrebbe infiammare il pubblico del San Paolo: James Rodriguez, rientrato per fine prestito al Real Madrid dopo un'esperienza in chiaroscuro al Bayern Monaco, sarebbe infatti nel mirino del club campano che è pronto a sedersi al tavolo con le mrengues e a offrire al giocatore un contratto valido fino al 2024.

L'intervista a Carlo Ancelotti, firmata dal direttore Ivan Zazzaroni, continua con una serie di considerazioni da parte del tecnico su alcuni personaggi che hanno contraddistinto la sua lunga carriera.

Liedholm si prese cura di me, mi insegnò a stare al mondo. Sacchi invece ci ha aperto gli occhi, a tutti. Galliani è stato un dirigente ideale, inarrivabile, fondamentale nella mia avventura al Milan quando mi ha offerto protezione e considerazione. Alla Juve ho avuto Moggi, un altro grande dirigente: in bianconero ti fanno sentire fondamentale e protetto fino all'ultimo, al Bayern mancava questa figura. Al Napoli ho Giuntoli, non manca mai e ha una preparazione a prova di quiz: per metterlo alla prova gli chiesi di un centrocampista turco di terza serie e mi disse anche quante volte andava in bagno.

Tra i tanti ricordi, anche quelli legati a due partite "della vita": Milan-Manchester United 3-0 del 2007, gara che proiettò i rossoneri all'ultimo atto della Champions poi vinta sul Liverpool, e la clamorosa finale persa ai rigori con i Reds due anni prima dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 3-0.